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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 453454455456

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Альфа-Банк 3.8 5 40
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
12
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 20:01

  mephala написав:копейка
ну дали вы ссылку на расчет стоимости кредита.
дальше что? норму закона какую они нарушили?
что вы будете писать в жалобе НБУ или в суд? спасите алла соточку сбивает?

ЗЫ
кстати не факт что возобновляемая кредитная линия это одно и то же что кредит.
если не прав то докажите.

Все предельно ясно, если уметь читать и способность осмыслить написанное. В противном случае, обратитесь к юристу, который сможет подвести доказательную базу на которой очень просто основывается неправомерность действий банка и все разъяснит.
Мной же был дан рабочий вариант обращения в НБУ и ответ по интересующему меня вопросу, с которым была возможность ознакомиться по указанию на дату сообщения в этой теме.

Да не вопрос, сразу, как разберетесь с непонятными для себя вопросами, продолжим здесь взаимную аргументированную беседу, а не подачу мне свободных умозаключений и руководств к действию.
Но интуиция мне подсказывает, что текущие положение вещей и так устраивает, как возможного клиента.
копейка
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 20:09

Re: Альфа-Банк

  копейка написав:Все предельно ясно, если уметь читать и способность осмыслить написанное. В противном случае, обратитесь к юристу, который сможет подвести доказательную базу на которой очень просто основывается неправомерность действий банка и все разъяснит.

Все доводиться просто - нехай хоч один скиглій про ці 100 грн виграє у банка в суді.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 20:27

  Faceless написав:Все доводиться просто - нехай хоч один скиглій про ці 100 грн виграє у банка в суді


этим они и пользуются, что за 100 грн. или даже за 1000 грн. мало кто будет обращаться в суд.
Также этим пользуются и некоторые клиенты - которые тоже посылают банк ... в суд.
Правда банки лоббируют в этом случае принятие нужных им законов.
А клиенты как правило мало организованны в этих вопросах, тем более сейчас когда простым людям грубо говоря не до этого.
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 21:18

  Faceless написав:
  копейка написав:Все предельно ясно, если уметь читать и способность осмыслить написанное. В противном случае, обратитесь к юристу, который сможет подвести доказательную базу на которой очень просто основывается неправомерность действий банка и все разъяснит.

Все доводиться просто - нехай хоч один скиглій про ці 100 грн виграє у банка в суді.

Так, звісно, ​​є така небезпека. Вважаю, що відсутність неупередженої та прозорої судової системи це не проблема окремо взятого клієнта чи людини, це проблема держави загалом, незалежно від соціальних рис характеру будь-якої особистості.
Але пишатися тут абсолютно нема чим, це не аргумент проти - це біда.
У той же час у небайдужого до себе клієнта є й інші доступні інструменти.
копейка
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