Додано: Чет 15 вер, 2022 20:01

mephala написав: копейка

ну дали вы ссылку на расчет стоимости кредита.

дальше что? норму закона какую они нарушили?

что вы будете писать в жалобе НБУ или в суд? спасите алла соточку сбивает?



ЗЫ

кстати не факт что возобновляемая кредитная линия это одно и то же что кредит.

если не прав то докажите. ну дали вы ссылку на расчет стоимости кредита.дальше что? норму закона какую они нарушили?что вы будете писать в жалобе НБУ или в суд? спасите алла соточку сбивает?ЗЫкстати не факт что возобновляемая кредитная линия это одно и то же что кредит.если не прав то докажите.

Все предельно ясно, если уметь читать и способность осмыслить написанное. В противном случае, обратитесь к юристу, который сможет подвести доказательную базу на которой очень просто основывается неправомерность действий банка и все разъяснит.Мной же был дан рабочий вариант обращения в НБУ и ответ по интересующему меня вопросу, с которым была возможность ознакомиться по указанию на дату сообщения в этой теме.Да не вопрос, сразу, как разберетесь с непонятными для себя вопросами, продолжим здесь взаимную аргументированную беседу, а не подачу мне свободных умозаключений и руководств к действию.Но интуиция мне подсказывает, что текущие положение вещей и так устраивает, как возможного клиента.