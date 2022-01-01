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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 вер, 2022 20:01
mephala написав:копейка
ну дали вы ссылку на расчет стоимости кредита.
дальше что? норму закона какую они нарушили?
что вы будете писать в жалобе НБУ или в суд? спасите алла соточку сбивает?
ЗЫ
кстати не факт что возобновляемая кредитная линия это одно и то же что кредит.
если не прав то докажите.
Все предельно ясно, если уметь читать и способность осмыслить написанное. В противном случае, обратитесь к юристу, который сможет подвести доказательную базу на которой очень просто основывается неправомерность действий банка и все разъяснит.
Мной же был дан рабочий вариант обращения в НБУ и ответ по интересующему меня вопросу, с которым была возможность ознакомиться по указанию на дату сообщения в этой теме.
Да не вопрос, сразу, как разберетесь с непонятными для себя вопросами, продолжим здесь взаимную аргументированную беседу, а не подачу мне свободных умозаключений и руководств к действию.
Но интуиция мне подсказывает, что текущие положение вещей и так устраивает, как возможного клиента.
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копейка
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Додано: Чет 15 вер, 2022 20:09
копейка написав:
Все предельно ясно, если уметь читать и способность осмыслить написанное. В противном случае, обратитесь к юристу, который сможет подвести доказательную базу на которой очень просто основывается неправомерность действий банка и все разъяснит.
Все доводиться просто - нехай хоч один скиглій про ці 100 грн виграє у банка в суді.
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Faceless
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Додано: Чет 15 вер, 2022 20:27
Faceless написав:
Все доводиться просто - нехай хоч один скиглій про ці 100 грн виграє у банка в суді
этим они и пользуются, что за 100 грн. или даже за 1000 грн. мало кто будет обращаться в суд.
Также этим пользуются и некоторые клиенты - которые тоже посылают банк ... в суд.
Правда банки лоббируют в этом случае принятие нужных им законов.
А клиенты как правило мало организованны в этих вопросах, тем более сейчас когда простым людям грубо говоря не до этого.
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uaprofi
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Додано: Чет 15 вер, 2022 21:18
Faceless написав: копейка написав:
Все предельно ясно, если уметь читать и способность осмыслить написанное. В противном случае, обратитесь к юристу, который сможет подвести доказательную базу на которой очень просто основывается неправомерность действий банка и все разъяснит.
Все доводиться просто - нехай хоч один скиглій про ці 100 грн виграє у банка в суді.
Так, звісно, є така небезпека. Вважаю, що відсутність неупередженої та прозорої судової системи це не проблема окремо взятого клієнта чи людини, це проблема держави загалом, незалежно від соціальних рис характеру будь-якої особистості.
Але пишатися тут абсолютно нема чим, це не аргумент проти - це біда.
У той же час у небайдужого до себе клієнта є й інші доступні інструменти.
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копейка
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 00:38
Ребят,если кто-то будет оформлять новый конвертационный депозит онлайн,отпишитесь,какой курс входа в доллар,это самое главное.
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Scotch
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 00:39
Scotch написав:
Ребят,если кто-то будет оформлять новый конвертационный депозит онлайн,отпишитесь,какой курс входа в доллар,это самое главное.
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Faceless
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 00:50
копейка
когда нечего ответить начинается бла бла бла. по народному - пыль в глаза пускать.
чем вы благополучно и занялись вместо того что бы дать ответ.
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mephala
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 00:59
uaprofi написав: Faceless написав:
Все доводиться просто - нехай хоч один скиглій про ці 100 грн виграє у банка в суді
этим они и пользуются, что за 100 грн. или даже за 1000 грн. мало кто будет обращаться в суд.
Также этим пользуются и некоторые клиенты - которые тоже посылают банк ... в суд.
Правда банки лоббируют в этом случае принятие нужных им законов.
А клиенты как правило мало организованны в этих вопросах, тем более сейчас когда простым людям грубо говоря не до этого.
да зачем сразу в суд бежать. вы для общественности обоснуйте юридически что банк был не прав. типа я то и то подписывал в банке. у нас то и то заложено в таких то Законе (ах).
банк же нарушил свою нормативку (ДКБО и чем там еще они пользуются) и такие то Закон(ы).
иначе ваши опусы выглядят как банальное жлобство.
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mephala
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 01:06
Faceless написав: копейка написав:
Все предельно ясно, если уметь читать и способность осмыслить написанное. В противном случае, обратитесь к юристу, который сможет подвести доказательную базу на которой очень просто основывается неправомерность действий банка и все разъяснит.
Все доводиться просто - нехай хоч один скиглій про ці 100 грн виграє у банка в суді.
да зачем суд. пусть укажут нормативку которая нарушена банком.
не вот то абстрактное расчет стоимости кредита а конкретно укажут какой пункт ДКБО нарушен, нормативки НБУ или Закон Украины.
чет когда банки меняют тарифы в пользу клиента таких воплей нету - всем нравится)
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 01:15
mephala написав:копейка
когда нечего ответить начинается бла бла бла. по народному - пыль в глаза пускать.
чем вы благополучно и занялись вместо того что бы дать ответ.
Для всех интересующихся вопрос достаточно освещен на протяжении нескольких страниц. Документы (ПОСТАНОВА, ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ N 49) и обоснование указаны в обсуждении, в том числе отдельно по Вашей просьбе, выше. В ответ троллите на достаточно примитивном уровне.
cette affaire est close
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копейка
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