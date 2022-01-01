Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 вер, 2022 01:51
копейка и опять одно надувание щек. другого я и не ожидал. вцепились в ту 49 постанову как ребенок в мамкину юбку. ЗЫ от мне интересно вы так само вопили когда банки ввели кредитные каникулы для клиентов? а ведь это тоже было изменение стоимости кредита. или вам не законность важно а нужно что бы вам капало?
mephala
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 02:08
mephala написав:
от мне интересно вы так само вопили когда банки ввели кредитные каникулы для клиентов?
а ведь это тоже было изменение стоимости кредита.
или вам не законность важно а нужно что бы вам капало?
Ответ на этот вопрос форум помнит. Вопили
Только почему-то не о беззаконии изменения условий, а о том, что проценты и ОМП перестали требовать выплатить в обычные сроки, но не перестали начислять.
moveton
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 02:22
По поводу 100грн на последних страницах, это речь идёт о пункте:
Обслуговування основної картки (щомісячно при наявності заборгованості від 20 грн. і більше на кінець Розрахункового періоду 17), 18
Тарифы
RED (п.п 8.1.1
),
Cameleon (п.п 7.1.1
)?
Тоже смотрю у меня появился в выписке, хотя я всегда в грейсе. Этот пунк ввели недавно?
И если я правильно понял, то сейчас "Пільговий період для погашення заборгованості, що виникла внаслідок здійснення торгової операції" это де-факто один месяц.
serg2008
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 04:21
serg2008 всё верно,ещё если есть пакетка,надо по ней условия выполнить в сентябре.Оплата пакета до 5-го числа следующего месяца
Мизантрóп
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 07:29
подскажите, сколько можно вывести р2р и СЭП с карты вайт в месяц чтобы нашару было. есть еще хомилион карта у меня. Надо вывести 200к
andreyiskra
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