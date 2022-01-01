RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 454455456457

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 40
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
12
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 01:51

копейка
и опять одно надувание щек. другого я и не ожидал. вцепились в ту 49 постанову как ребенок в мамкину юбку.

ЗЫ
от мне интересно вы так само вопили когда банки ввели кредитные каникулы для клиентов?
а ведь это тоже было изменение стоимости кредита.
или вам не законность важно а нужно что бы вам капало?
mephala
 
Повідомлень: 7597
З нами з: 07.04.14
Подякував: 205 раз.
Подякували: 815 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 02:08

  mephala написав:от мне интересно вы так само вопили когда банки ввели кредитные каникулы для клиентов?
а ведь это тоже было изменение стоимости кредита.
или вам не законность важно а нужно что бы вам капало?

Ответ на этот вопрос форум помнит. Вопили :) Только почему-то не о беззаконии изменения условий, а о том, что проценты и ОМП перестали требовать выплатить в обычные сроки, но не перестали начислять.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2325
З нами з: 23.03.18
Подякував: 10 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 02:22

По поводу 100грн на последних страницах, это речь идёт о пункте:
Обслуговування основної картки (щомісячно при наявності заборгованості від 20 грн. і більше на кінець Розрахункового періоду 17), 18

Тарифы RED (п.п 8.1.1), Cameleon (п.п 7.1.1)?

Тоже смотрю у меня появился в выписке, хотя я всегда в грейсе. Этот пунк ввели недавно?

И если я правильно понял, то сейчас "Пільговий період для погашення заборгованості, що виникла внаслідок здійснення торгової операції" это де-факто один месяц.
serg2008
 
Повідомлень: 288
З нами з: 27.01.08
Подякував: 37 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 04:21

serg2008 всё верно,ещё если есть пакетка,надо по ней условия выполнить в сентябре.Оплата пакета до 5-го числа следующего месяца
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7012
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1425 раз.
Подякували: 1390 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 07:29

Re: Альфа-Банк

подскажите, сколько можно вывести р2р и СЭП с карты вайт в месяц чтобы нашару было. есть еще хомилион карта у меня. Надо вывести 200к
andreyiskra
 
Повідомлень: 1274
З нами з: 28.01.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 454455456457
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra, sergise, Vorlon і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 239, 240, 241
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2408 1334729
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 вер, 2022 22:51
nord
МТБ Банк 1 ... 5, 6, 7
Алексей77 » Чет 27 січ, 2022 17:39
62 80425
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 вер, 2022 20:51
deneg net
ПроКредит Банк 1 ... 11, 12, 13
harry_ » Чет 27 січ, 2022 20:56
120 55180
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 вер, 2022 16:25
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4565)
16.09.2022 08:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.