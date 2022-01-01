Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 вер, 2022 01:51
копейка и опять одно надувание щек. другого я и не ожидал. вцепились в ту 49 постанову как ребенок в мамкину юбку. ЗЫ от мне интересно вы так само вопили когда банки ввели кредитные каникулы для клиентов? а ведь это тоже было изменение стоимости кредита. или вам не законность важно а нужно что бы вам капало?
mephala
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 02:08
mephala написав:
от мне интересно вы так само вопили когда банки ввели кредитные каникулы для клиентов?
а ведь это тоже было изменение стоимости кредита.
или вам не законность важно а нужно что бы вам капало?
Ответ на этот вопрос форум помнит. Вопили
Только почему-то не о беззаконии изменения условий, а о том, что проценты и ОМП перестали требовать выплатить в обычные сроки, но не перестали начислять.
moveton
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 02:22
По поводу 100грн на последних страницах, это речь идёт о пункте:
Обслуговування основної картки (щомісячно при наявності заборгованості від 20 грн. і більше на кінець Розрахункового періоду 17), 18
Тарифы
RED (п.п 8.1.1
),
Cameleon (п.п 7.1.1
)?
Тоже смотрю у меня появился в выписке, хотя я всегда в грейсе. Этот пунк ввели недавно?
И если я правильно понял, то сейчас "Пільговий період для погашення заборгованості, що виникла внаслідок здійснення торгової операції" это де-факто один месяц.
serg2008
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 04:21
serg2008 всё верно,ещё если есть пакетка,надо по ней условия выполнить в сентябре.Оплата пакета до 5-го числа следующего месяца
Мизантрóп
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 07:29
подскажите, сколько можно вывести р2р и СЭП с карты вайт в месяц чтобы нашару было. есть еще хомилион карта у меня. Надо вывести 200к
andreyiskra
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 09:13
Да уж, мне б такие проблемы как 30 000 кредитного лимита на Хамелео́н,и заплатить за них в месяц 100 грн )) Учитывая обстановку в Украине, я б и конфетами их угощал в отделении что дают возможность потратить эти 30 тыс еще и в плюсе остаться для себя,главное умение думать как на этом заработать.
orange2021md
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 09:39
По какому курсу считается валюта для выполнения условий по пакетным картам? (НБУ, карточный, ещё какой-то?)
User253
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 09:43
andreyiskra написав:
подскажите, сколько можно вывести р2р и СЭП с карты вайт в месяц чтобы нашару было. есть еще хомилион карта у меня. Надо вывести 200к
200к легко,любой картой,важно как.А когда с пакетной толкать р2р то комиссию в Сене напишет сразу.Ну и все есть на сайте
https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/articles/360018487079
Мизантрóп
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 09:58
Мизантрóп 1. тянуть с пакетной без комиссии? 2. тянуть-толкать с хамелеона без комиссии? 3. СЭП с пакетной и хамелеона без комиссии? Спасибо заранее
andreyiskra
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 10:02
andreyiskra написав: Мизантрóп
1. тянуть с пакетной без комиссии?
2. тянуть-толкать с хамелеона без комиссии?
3. СЭП с пакетной и хамелеона без комиссии?
Спасибо заранее
1.Без.
2.С Хамелеона толкать.
3.Без.
lara_08
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