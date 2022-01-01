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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 455456457458

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 40
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
12
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 11:41

Re: Альфа-Банк

Господа, а мне при оформлении конвертационного депо, не дает выбрать гривневый счет, приложение обновил. Что не так делаю?
Shummi
 
Повідомлень: 443
З нами з: 08.12.14
Подякував: 188 раз.
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  #<1 ... 455456457458
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