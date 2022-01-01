|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 вер, 2022 11:41
Господа, а мне при оформлении конвертационного депо, не дает выбрать гривневый счет, приложение обновил. Что не так делаю?
-
Shummi
-
-
- Повідомлень: 443
- З нами з: 08.12.14
- Подякував: 188 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|66
|84095
|
|
|29
|5522
|
|
|2411
|1338584
|
П'ят 16 вер, 2022 10:03
Кащей
|