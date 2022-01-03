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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 вер, 2022 11:41
Re: Альфа-Банк
Господа, а мне при оформлении конвертационного депо, не дает выбрать гривневый счет, приложение обновил. Что не так делаю?
Додано: П'ят 16 вер, 2022 13:56
Разные тарифы для МАБ (вэб-ИБ) и Сенса.
В Сенсе:
1. без
2. без и тянуть и толкать СВОИ (не кредитные)
3. без
Додано: П'ят 16 вер, 2022 14:51
Re: Альфа-Банк
ВЫ РЕАЛЬНО ВЕРИТЕ В ТО ЧТО БАНКИ - МЕЦЕНАТЫ ?)....это всего лишь бюджет который осваивает маркетинговый отдел банка )..с целью решить свои вопросы с например , наращивания клиентской базы, привлечения ресурсов от населения и т.д. ....с целью потом это самое население " поиметь"....давайте уже заканчивать этот " спор" ниочем .
Замечу только что , если ухудшаются условия от предложенных первоначально - клиент имеет право возмущаться..)и немножко " поездить по имиджу банка")...или же разорвать ранее заключенный договор..).
Додано: П'ят 16 вер, 2022 16:31
Re: Альфа-Банк
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