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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 455456457458

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Альфа-Банк 3.8 5 40
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
12
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 11:41

Re: Альфа-Банк

Господа, а мне при оформлении конвертационного депо, не дает выбрать гривневый счет, приложение обновил. Что не так делаю?
Shummi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 13:56

  andreyiskra написав: 1. тянуть с пакетной без комиссии?
2. тянуть-толкать с хамелеона без комиссии?
3. СЭП с пакетной и хамелеона без комиссии?

Разные тарифы для МАБ (вэб-ИБ) и Сенса.
В Сенсе:
1. без
2. без и тянуть и толкать СВОИ (не кредитные)
3. без
ліміти на проведення операцій
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 14:51

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:чет когда банки меняют тарифы в пользу клиента таких воплей нету - всем нравится)

ВЫ РЕАЛЬНО ВЕРИТЕ В ТО ЧТО БАНКИ - МЕЦЕНАТЫ ?)....это всего лишь бюджет который осваивает маркетинговый отдел банка )..с целью решить свои вопросы с например , наращивания клиентской базы, привлечения ресурсов от населения и т.д. ....с целью потом это самое население " поиметь"....давайте уже заканчивать этот " спор" ниочем .
Замечу только что , если ухудшаются условия от предложенных первоначально - клиент имеет право возмущаться..)и немножко " поездить по имиджу банка")...или же разорвать ранее заключенный договор..).
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 16:31

Re: Альфа-Банк

  Scotch написав:...какой курс входа в доллар,это самое главное. 8)
Пару страниц ранее писали по какому курсу идёт открытие и где его смотреть в приложении. ;)

  Shummi написав:Что не так делаю?
Случайно, пакет не старый?
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 18:20

Чи банк був виключений з Переліку банків-агентів ФГВФО, що здійснюють виплати? В Переліку його нема https://www.fg.gov.ua/articles/41315-pe ... entiv.html
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 20:10

  Visky написав:Чи банк був виключений з Переліку банків-агентів ФГВФО, що здійснюють виплати? В Переліку його нема https://www.fg.gov.ua/articles/41315-pe ... entiv.html

давно еще, в прошлом году, а уж после Сбера сами понимаете
cohan
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