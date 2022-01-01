mephala написав:чет когда банки меняют тарифы в пользу клиента таких воплей нету - всем нравится)
ВЫ РЕАЛЬНО ВЕРИТЕ В ТО ЧТО БАНКИ - МЕЦЕНАТЫ ?)....это всего лишь бюджет который осваивает маркетинговый отдел банка )..с целью решить свои вопросы с например , наращивания клиентской базы, привлечения ресурсов от населения и т.д. ....с целью потом это самое население " поиметь"....давайте уже заканчивать этот " спор" ниочем . Замечу только что , если ухудшаются условия от предложенных первоначально - клиент имеет право возмущаться..)и немножко " поездить по имиджу банка")...или же разорвать ранее заключенный договор..).
Щодо Альфа-Банку Україна, за словами Арахамії йому "потрібна велика докапіталізація, близько $1 млрд". Є ризик, що як тільки ми про це оголосимо, з нього підуть всі вкладники і живі клієнти. Банк не те, що знеціниться, а держава ще розраховуватиметься за боргами», — зазначив депутат. https://biz.nv.ua/ukr/markets/shcho-bud ... 70500.html