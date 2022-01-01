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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 вер, 2022 17:54
root написав:
Колеги, підкажіть, а хто ще з банків дає змогу онлайн купити бакси по пільговому курсу для депо?
Дякую.
https://forum.finance.ua/topic249138.html
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la9
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