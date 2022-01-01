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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 456457458459

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 40
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
12
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 17:54

  root написав:Колеги, підкажіть, а хто ще з банків дає змогу онлайн купити бакси по пільговому курсу для депо?

Дякую.
https://forum.finance.ua/topic249138.html
ramzes4
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 01:17

  orange2021md написав:Да уж, мне б такие проблемы как 30 000 кредитного лимита на Хамелео́н,и заплатить за них в месяц 100 грн )) Учитывая обстановку в Украине, я б и конфетами их угощал в отделении что дают возможность потратить эти 30 тыс еще и в плюсе остаться для себя,главное умение думать как на этом заработать.


та ладно конфетами...
там раньше с 30К было 250 грн. ($9) плюшек,
сейчас после изменений останеться 200 грн. ($5) плюшек
вот если бы они 50К КЛ лимита налили ;)
как по мне за 100 грн комиссий нужно наливать уже 50К КЛ, ну или хоть чуть увеличить до 45К )
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 13:00

Картка Red 2.0 неможливо збільшити ліміт більше 500 грн

Питання до представника банку.
Місяць тому я оформив віртуальну картку Red 2.0 з кредитним лімітом, після погашення кредиту десь в 20 тис грн до 0, з міркувань безпеки тимчасово зменшив ліміт на цій картці до 500 грн, розраховуючи, що зможу його в будь який моменти повернути.
Але ні, тепер кредитний ліміт більше 500 грн по картці Red 2.0 не збільшується. В чаті підтвердили, що так і є, це не технична помилка.
Чи можливо все ж таки скористатись кредитним лімітом?
Holden
 
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