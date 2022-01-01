https://forum.finance.ua/topic249138.html
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 вер, 2022 17:54
Додано: Пон 19 вер, 2022 01:17
та ладно конфетами...
там раньше с 30К было 250 грн. ($9) плюшек,
сейчас после изменений останеться 200 грн. ($5) плюшек
вот если бы они 50К КЛ лимита налили
как по мне за 100 грн комиссий нужно наливать уже 50К КЛ, ну или хоть чуть увеличить до 45К )
Додано: Пон 19 вер, 2022 13:00
Картка Red 2.0 неможливо збільшити ліміт більше 500 грн
Питання до представника банку.
Місяць тому я оформив віртуальну картку Red 2.0 з кредитним лімітом, після погашення кредиту десь в 20 тис грн до 0, з міркувань безпеки тимчасово зменшив ліміт на цій картці до 500 грн, розраховуючи, що зможу його в будь який моменти повернути.
Але ні, тепер кредитний ліміт більше 500 грн по картці Red 2.0 не збільшується. В чаті підтвердили, що так і є, це не технична помилка.
Чи можливо все ж таки скористатись кредитним лімітом?
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