https://forum.finance.ua/topic249138.html
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 вер, 2022 17:54
Додано: Пон 19 вер, 2022 01:17
та ладно конфетами...
там раньше с 30К было 250 грн. ($9) плюшек,
сейчас после изменений останеться 200 грн. ($5) плюшек
вот если бы они 50К КЛ лимита налили
как по мне за 100 грн комиссий нужно наливать уже 50К КЛ, ну или хоть чуть увеличить до 45К )
Додано: Пон 19 вер, 2022 13:00
Картка Red 2.0 неможливо збільшити ліміт більше 500 грн
Питання до представника банку.
Місяць тому я оформив віртуальну картку Red 2.0 з кредитним лімітом, після погашення кредиту десь в 20 тис грн до 0, з міркувань безпеки тимчасово зменшив ліміт на цій картці до 500 грн, розраховуючи, що зможу його в будь який моменти повернути.
Але ні, тепер кредитний ліміт більше 500 грн по картці Red 2.0 не збільшується. В чаті підтвердили, що так і є, це не технична помилка.
Чи можливо все ж таки скористатись кредитним лімітом?
Додано: Пон 19 вер, 2022 13:29
Re: Альфа-Банк
одразу кажу - я не представник ..і чи ви діждетесь відповіді саме тут - то навряд.
По суті питання - для безпеки виставляють розрахункові ліміти, їх можна обмежити , а не самостійно відмовляються від кредитних коштів . І з якого дива ви вирішили що банк ( будь-який банк ) має вам за вашим бажанням його ОБОВЯЗКОВО збільшувати ?) Право банку - самостійно вирішувати коли , скільки і кому ....більше не робіть поспішних кроків )
Додано: Пон 19 вер, 2022 14:04
-VICTOR- Бачу вже, що немає представника банку
Стосовно "добровільної відмови", я скористався доступною функцію інтерфейсу, там навіть лейбла є, можна змінювати ліміт раз на день, ну і звичяйно ж змінювати не в сторону збільшення, якщо у вас там стоїть вже максимально доступний ліміт.
Підозрюю, що у банка якісь проблеми з вільними коштами, ї я став жертвою економії.
Додано: Пон 19 вер, 2022 14:05
Re: Альфа-Банк
Так, але на суму 500 грн. На період ВП кредитний ліміт збільшити не можливо, тільки зменшити. Ви самі відмовилися від запропонованого ліміту.
Є декілька варіантів.
Перший. Закрити поточну RED 2.0 і, якщо наступної доби Sense запропонує цю картку з бажаним кредитним лімітом, то оформити її.
Другий. Оформити у відділенні. Через підтримку можна уточнити щодо можливості надати кредитний ліміт.
Додано: Пон 19 вер, 2022 14:09
Re: Альфа-Банк
Додано: Пон 19 вер, 2022 14:13
Додано: Пон 19 вер, 2022 14:15
Re: Альфа-Банк
Я как-то пропустил когда банк ввел по всем картам эту комиссию?
На сайте я не нашел каких-то уведомлений по введению этой комисии.
Додано: Пон 19 вер, 2022 14:20
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