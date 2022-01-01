RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 456457458459

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 40
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
12
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 17:54

  root написав:Колеги, підкажіть, а хто ще з банків дає змогу онлайн купити бакси по пільговому курсу для депо?

Дякую.
https://forum.finance.ua/topic249138.html
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 879
З нами з: 29.08.13
Подякував: 2056 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 01:17

  orange2021md написав:Да уж, мне б такие проблемы как 30 000 кредитного лимита на Хамелео́н,и заплатить за них в месяц 100 грн )) Учитывая обстановку в Украине, я б и конфетами их угощал в отделении что дают возможность потратить эти 30 тыс еще и в плюсе остаться для себя,главное умение думать как на этом заработать.


та ладно конфетами...
там раньше с 30К было 250 грн. ($9) плюшек,
сейчас после изменений останеться 200 грн. ($5) плюшек
вот если бы они 50К КЛ лимита налили ;)
как по мне за 100 грн комиссий нужно наливать уже 50К КЛ, ну или хоть чуть увеличить до 45К )
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5383
З нами з: 21.04.11
Подякував: 813 раз.
Подякували: 630 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 13:00

Картка Red 2.0 неможливо збільшити ліміт більше 500 грн

Питання до представника банку.
Місяць тому я оформив віртуальну картку Red 2.0 з кредитним лімітом, після погашення кредиту десь в 20 тис грн до 0, з міркувань безпеки тимчасово зменшив ліміт на цій картці до 500 грн, розраховуючи, що зможу його в будь який моменти повернути.
Але ні, тепер кредитний ліміт більше 500 грн по картці Red 2.0 не збільшується. В чаті підтвердили, що так і є, це не технична помилка.
Чи можливо все ж таки скористатись кредитним лімітом?
Holden
 
Повідомлень: 101
З нами з: 30.11.12
Подякував: 6 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 13:29

Re: Альфа-Банк

  Holden написав:з міркувань безпеки тимчасово зменшив ліміт на цій картці до 500 грн, розраховуючи, що зможу його в будь який моменти повернути.

одразу кажу - я не представник ..і чи ви діждетесь відповіді саме тут - то навряд.
По суті питання - для безпеки виставляють розрахункові ліміти, їх можна обмежити , а не самостійно відмовляються від кредитних коштів . І з якого дива ви вирішили що банк ( будь-який банк ) має вам за вашим бажанням його ОБОВЯЗКОВО збільшувати ?) Право банку - самостійно вирішувати коли , скільки і кому ....більше не робіть поспішних кроків )
-VICTOR-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7272
З нами з: 15.08.12
Подякував: 393 раз.
Подякували: 1315 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 14:04

-VICTOR- Бачу вже, що немає представника банку
Стосовно "добровільної відмови", я скористався доступною функцію інтерфейсу, там навіть лейбла є, можна змінювати ліміт раз на день, ну і звичяйно ж змінювати не в сторону збільшення, якщо у вас там стоїть вже максимально доступний ліміт.
Підозрюю, що у банка якісь проблеми з вільними коштами, ї я став жертвою економії.
Holden
 
Повідомлень: 101
З нами з: 30.11.12
Подякував: 6 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 14:05

Re: Альфа-Банк

  Holden написав:Чи можливо все ж таки скористатись кредитним лімітом?
Так, але на суму 500 грн. На період ВП кредитний ліміт збільшити не можливо, тільки зменшити. Ви самі відмовилися від запропонованого ліміту.

Є декілька варіантів.
Перший. Закрити поточну RED 2.0 і, якщо наступної доби Sense запропонує цю картку з бажаним кредитним лімітом, то оформити її.
Другий. Оформити у відділенні. Через підтримку можна уточнити щодо можливості надати кредитний ліміт.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4757
З нами з: 08.03.18
Подякував: 497 раз.
Подякували: 883 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 14:09

Re: Альфа-Банк

  Holden написав:я став жертвою економії

Так зате не будете платити 100грн/міс за користування кредиткою.
Теж економія
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3109
З нами з: 05.05.21
Подякував: 195 раз.
Подякували: 577 раз.
 
Профіль
1
7
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 14:13

  Amethyst написав:Так зате не будете платити 100грн/міс за користування кредиткою.
Теж економія

Так на 500 грн ещё лимит есть, а сотку после 20 берут. Ещё вполне можно заплатить :lol:
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2330
З нами з: 23.03.18
Подякував: 10 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 14:15

Re: Альфа-Банк

Я как-то пропустил когда банк ввел по всем картам эту комиссию?
Переказ коштів з картки Банку на картку закордонного банку°°°, від суми операції - 4 % min 80 грн. (2 usd, 2 еur)

°°°Плата за надання послуги стягується в т.ч. при здійсненні переказу між картками Банку через сторонні сервіси, що
зареєстровані за межами України


На сайте я не нашел каких-то уведомлений по введению этой комисии.
antey718
 
Повідомлень: 783
З нами з: 03.08.13
Подякував: 50 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 14:20

  Amethyst написав:
  Holden написав:я став жертвою економії

Так зате не будете платити 100грн/міс за користування кредиткою.
Теж економія


шоб не платить там же до 20 остаток, а не до 500 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4586
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 376 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 456457458459
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: root і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Альянс 1 ... 32, 33, 34
Igneus » Суб 01 січ, 2022 07:26
333 189620
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 14:35
Amethyst
ПроКредит Банк 1 ... 11, 12, 13
harry_ » Чет 27 січ, 2022 20:56
122 93864
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 14:13
cohan
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 241, 242, 243
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2420 1389526
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 12:32
Ltava

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (334)
19.09.2022 15:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.