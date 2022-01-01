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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 вер, 2022 17:41
Побрили на соточку. Забылось как то что если РД выпадает на выходной то нужно гасить не просто красную сумму а следить что бы после гашения общая задолженность совпадала с долгом по рассрочками (если в блоке ниче нет).
Расслабила алла этой максимкой 2 (он же ред).
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Додано: Пон 19 вер, 2022 18:02
На картці дружини теж на сотку попали, провтикали розрахункову дату. В мене вона 1го числа, тож якось відволікся.
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Додано: Пон 19 вер, 2022 18:21
root написав:
На картці дружини теж на сотку попали, провтикали розрахункову дату. В мене вона 1го числа, тож якось відволікся.
Тепер це вже не РД, а дата РКО. Не можна її провтиківати
А грейса у Алки вже немає
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