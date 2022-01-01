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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 457458459460

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Альфа-Банк 3.8 5 40
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
12
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 17:41

Re: Альфа-Банк

Побрили на соточку. Забылось как то что если РД выпадает на выходной то нужно гасить не просто красную сумму а следить что бы после гашения общая задолженность совпадала с долгом по рассрочками (если в блоке ниче нет).
Расслабила алла этой максимкой 2 (он же ред).
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 18:02

На картці дружини теж на сотку попали, провтикали розрахункову дату. В мене вона 1го числа, тож якось відволікся.
root
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 18:21

  root написав:На картці дружини теж на сотку попали, провтикали розрахункову дату. В мене вона 1го числа, тож якось відволікся.

Тепер це вже не РД, а дата РКО. Не можна її провтиківати
А грейса у Алки вже немає
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 18:24

Малось на увазі "дата укладання договору" та що в Сенсі показує.
Так?
root
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 18:26

  root написав:Малось на увазі "дата укладання договору" та що в Сенсі показує.
Так?
так, вона співпадає з датою РКО
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 18:30

  Amethyst написав:А грейса у Алки вже немає


тут ви не праві.
грейс це період льготного відсотка. а з відсотками й періодами як було так і залишилося.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 18:36

  mephala написав:
  Amethyst написав:А грейса у Алки вже немає


тут ви не праві.
грейс це період льготного відсотка. а з відсотками й періодами як було так і залишилося.

а що таке льготний? Це від 0.00001% до 0.01% від заборгованості
Щоби вийти на 100грн, треба мати не менше 1 лімону боргу...
А при 10..50К боргу 100грн (1..0.2%) це вже здирництво, а не грейс. Хай Алка не паскудить такий термін у банкарів :twisted:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 18:37

Якось все так:
Зображення

Хто в курсі, тей зрозуміє що я хочу сказати :mrgreen:
root
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