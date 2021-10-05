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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 вер, 2022 17:41
Побрили на соточку. Забылось как то что если РД выпадает на выходной то нужно гасить не просто красную сумму а следить что бы после гашения общая задолженность совпадала с долгом по рассрочками (если в блоке ниче нет).
Расслабила алла этой максимкой 2 (он же ред).
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mephala
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Додано: Пон 19 вер, 2022 18:02
На картці дружини теж на сотку попали, провтикали розрахункову дату. В мене вона 1го числа, тож якось відволікся.
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root
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Додано: Пон 19 вер, 2022 18:21
root написав:
На картці дружини теж на сотку попали, провтикали розрахункову дату. В мене вона 1го числа, тож якось відволікся.
Тепер це вже не РД, а дата РКО. Не можна її провтиківати
А грейса у Алки вже немає
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Amethyst
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Додано: Пон 19 вер, 2022 18:24
Малось на увазі "дата укладання договору" та що в Сенсі показує.
Так?
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root
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Додано: Пон 19 вер, 2022 18:26
root написав:
Малось на увазі "дата укладання договору" та що в Сенсі показує.
Так?
так, вона співпадає з датою РКО
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Amethyst
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Додано: Пон 19 вер, 2022 18:30
Amethyst написав:
А грейса у Алки вже немає
тут ви не праві.
грейс це період льготного відсотка. а з відсотками й періодами як було так і залишилося.
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mephala
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Додано: Пон 19 вер, 2022 18:36
mephala написав: Amethyst написав:
А грейса у Алки вже немає
тут ви не праві.
грейс це період льготного відсотка. а з відсотками й періодами як було так і залишилося.
а що таке льготний? Це від 0.00001% до 0.01% від заборгованості
Щоби вийти на 100грн, треба мати не менше 1 лімону боргу...
А при 10..50К боргу 100грн (1..0.2%) це вже здирництво, а не грейс. Хай Алка не паскудить такий термін у банкарів
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Amethyst
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Додано: Пон 19 вер, 2022 21:41
Пополнение по СЕП и по "номеру телефона" между разными клиентами банка с пакетки на Хамелеон заходят в тот же день, если в опер время отправить?
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копейка
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Додано: Пон 19 вер, 2022 22:00
в Алли десь пару мільйонів клієнтів, нехай кожен третій має Хамелеон
допустим таких 1М людей
нехай кожний десятий провтикає 20 грн -> 100 000 * 100 = 10M на рівному місці в місяць
бізнесово!
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greenozon
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