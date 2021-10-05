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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 458459460461

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 40
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
12
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 22:06

Хтось ризикнув відкрити пятирічний вклад в валюті ? :roll: :?:
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 00:06

  Ukrainian написав:Хтось ризикнув відкрити пятирічний вклад в валюті ? :roll: :?:


який сенс? це 4,8% чистих. придбайте 4% овдп. чи вважаєте що депо від алли краще?
mephala
 
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