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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 458459460461

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 40
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
12
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 22:06

Хтось ризикнув відкрити пятирічний вклад в валюті ? :roll: :?:
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 00:06

  Ukrainian написав:Хтось ризикнув відкрити пятирічний вклад в валюті ? :roll: :?:


який сенс? це 4,8% чистих. придбайте 4% овдп. чи вважаєте що депо від алли краще?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 08:47

Чи потребує Альфа Банк докапіталізації на $1 мільярд


"Альфа Банк Україна" потребує докапіталізації в $1 млрд, розповів в інтерв’ю Forbes Україна Давид Арахамія, очільник фракції "Слуга народу" в парламенті.

Сума величезна, як для банку, що працює в Україні. Останнього разу докапіталізація (тобто, вливання капіталу від акціонерів) у подібних масштабах відбулася у 2017 році, коли держава вливала кошти в націоналізований Приватбанк.

Чи дійсно "Альфа Банк" потребує таких значних вливань капіталу? Забігаючи дещо наперед: ні.

...

Звідки ж у Арахамії з’явилися оцінки в необхідності докапіталізації на мільярд доларів? Приніс хтось. Сума кругла. Перевіряти та перераховувати не стали.

Джерело: https://biz.censor.net/r3368077
Востаннє редагувалось V2 в Вів 20 вер, 2022 10:07, всього редагувалось 1 раз.
V2
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 08:53

Re: Альфа-Банк

  копейка написав:Пополнение по СЕП и по "номеру телефона" между разными клиентами банка с пакетки на Хамелеон заходят в тот же день, если в опер время отправить?
Если отправлять по IBAN, то это работает только в опервремя. Если по номеру телефона или карты, то мгновенно и без разницы в опервремя или нет.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 08:54

Понеслось г на вентилятор. Зараз активізуються вороги та недруги цьому банку і будуть вкидати в медіапросторі ось такі неофіційні слухи. А воно ж то працює :(
root
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 10:13

  Howl написав:Є декілька варіантів.
Перший. Закрити поточну RED 2.0 і, якщо наступної доби Sense запропонує цю картку з бажаним кредитним лімітом, то оформити її.
Другий. Оформити у відділенні. Через підтримку можна уточнити щодо можливості надати кредитний ліміт.

Перший варіант спрацював, вчора закрив RED 2.0 сьогодні перевипустив RED 2.0 і вже з лімітом в 1.5 разів більше
Holden
 
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