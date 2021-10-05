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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 вер, 2022 00:06
Додано: Вів 20 вер, 2022 08:47
Чи потребує Альфа Банк докапіталізації на $1 мільярд
"Альфа Банк Україна" потребує докапіталізації в $1 млрд, розповів в інтерв’ю Forbes Україна Давид Арахамія, очільник фракції "Слуга народу" в парламенті.
Сума величезна, як для банку, що працює в Україні. Останнього разу докапіталізація (тобто, вливання капіталу від акціонерів) у подібних масштабах відбулася у 2017 році, коли держава вливала кошти в націоналізований Приватбанк.
Чи дійсно "Альфа Банк" потребує таких значних вливань капіталу? Забігаючи дещо наперед: ні.
...
Звідки ж у Арахамії з’явилися оцінки в необхідності докапіталізації на мільярд доларів? Приніс хтось. Сума кругла. Перевіряти та перераховувати не стали.
Джерело:
Востаннє редагувалось V2 в Вів 20 вер, 2022 10:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 20 вер, 2022 08:53
Re: Альфа-Банк
Если отправлять по IBAN, то это работает только в опервремя. Если по номеру телефона или карты, то мгновенно и без разницы в опервремя или нет.
Додано: Вів 20 вер, 2022 08:54
Понеслось г на вентилятор. Зараз активізуються вороги та недруги цьому банку і будуть вкидати в медіапросторі ось такі неофіційні слухи. А воно ж то працює
Додано: Вів 20 вер, 2022 10:13
Перший варіант спрацював, вчора закрив RED 2.0 сьогодні перевипустив RED 2.0 і вже з лімітом в 1.5 разів більше
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