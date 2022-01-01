Ukrainian написав:Хтось ризикнув відкрити пятирічний вклад в валюті ?
Відкрив ще перед самою війною і на чималу суму А банці все гірше:
В серпні відтік коштів фізичних осіб з "Альфа Банку Україна" становив понад 750 млн гривент. В липні цей показник був 550 млн гривень. Якщо в липні чистий збиток "Альфа Банку" становив 1,17 млрд грн, то в серпні він збільшився ще на 1,36 млрд грн. З таким показником "Альфа Банк" виходить на 1 місце серед найбільш збиткових банків України. https://www.rbc.ua/rus/news/serpni-vidt ... 63156.html
Дали би Міськові лярд, щоб туди запакував. Або націоналізували як приват.