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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 459460461462

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 40
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
12
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 16:59

Re: Альфа-Банк

  Ukrainian написав:Хтось ризикнув відкрити пятирічний вклад в валюті ?

Відкрив ще перед самою війною і на чималу суму :?
А банці все гірше:
В серпні відтік коштів фізичних осіб з "Альфа Банку Україна" становив понад 750 млн гривент. В липні цей показник був 550 млн гривень.
Якщо в липні чистий збиток "Альфа Банку" становив 1,17 млрд грн, то в серпні він збільшився ще на 1,36 млрд грн. З таким показником "Альфа Банк" виходить на 1 місце серед найбільш збиткових банків України. https://www.rbc.ua/rus/news/serpni-vidt ... 63156.html

Дали би Міськові лярд, щоб туди запакував. Або націоналізували як приват.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 17:18

Кращеб балаболам по шиї давали, а то смотрящий за зеленими слугами лишнього ляпнув підливши масла в вогонь. :)
root
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