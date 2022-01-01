Ukrainian написав:Хтось ризикнув відкрити пятирічний вклад в валюті ?
Відкрив ще перед самою війною і на чималу суму А банці все гірше:
В серпні відтік коштів фізичних осіб з "Альфа Банку Україна" становив понад 750 млн гривент. В липні цей показник був 550 млн гривень. Якщо в липні чистий збиток "Альфа Банку" становив 1,17 млрд грн, то в серпні він збільшився ще на 1,36 млрд грн. З таким показником "Альфа Банк" виходить на 1 місце серед найбільш збиткових банків України. https://www.rbc.ua/rus/news/serpni-vidt ... 63156.html
Дали би Міськові лярд, щоб туди запакував. Або націоналізували як приват.
Бачу, що у Алли справи так собі. Тому можна на клієнтові відігратися! Ситуація наступна, 16.09 робив декілька платежів гривневою картою Хамелеон на закордонному інтернет сайті. Маленькі суми провелись по виписці майже наступний день по курсу 36,30. А ось велика сума не проводилась довго ,тільки сьогодні провели, але вже по курсу 37,40. Тепер на картці мінус. Чи було у когось подібне, та взагалі, є можливість відбити цей мінус?
_PORT_UA написав:Ситуація наступна, 16.09 робив декілька платежів гривневою картою Хамелеон на закордонному інтернет сайті. Маленькі суми провелись по виписці майже наступний день по курсу 36,30. А ось велика сума не проводилась довго ,тільки сьогодні провели, але вже по курсу 37,40. Тепер на картці мінус. Чи було у когось подібне, та взагалі, є можливість відбити цей мінус?
Если Алла 5 дней назад продала (кстати, какую валюту?) по 36.30, т.е. ниже курса НБУ, я бы радовался, а не жаловался А так проводка через 5 дней - это норма и всё по регламенту. Может в следующий раз будет ревал и повезёт в обратную сторону.