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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 459460461462

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 40
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
12
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 16:59

Re: Альфа-Банк

  Ukrainian написав:Хтось ризикнув відкрити пятирічний вклад в валюті ?

Відкрив ще перед самою війною і на чималу суму :?
А банці все гірше:
В серпні відтік коштів фізичних осіб з "Альфа Банку Україна" становив понад 750 млн гривент. В липні цей показник був 550 млн гривень.
Якщо в липні чистий збиток "Альфа Банку" становив 1,17 млрд грн, то в серпні він збільшився ще на 1,36 млрд грн. З таким показником "Альфа Банк" виходить на 1 місце серед найбільш збиткових банків України. https://www.rbc.ua/rus/news/serpni-vidt ... 63156.html

Дали би Міськові лярд, щоб туди запакував. Або націоналізували як приват.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 17:18

Кращеб балаболам по шиї давали, а то смотрящий за зеленими слугами лишнього ляпнув підливши масла в вогонь. :)
root
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 18:58

Re: Альфа-Банк

  Ой+ написав:Дали би Міськові лярд, щоб туди запакував. Або націоналізували як приват.


Можно взять и потом послать КЕМ. Норм вариант.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 20:26

Re: Альфа-Банк

  Ой+ написав: Ukrainian написав:
Хтось ризикнув відкрити пятирічний вклад в валюті ?

Відкрив ще перед самою війною і на чималу суму :?

Я теж знаю таку людину. 5-річний, валютний.
Сам я не настільки азартний :P
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 20:38

Слово "азартний" тут треба читати по іншому.
root
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 21:30

Розрахункова дата

Якщо РД випадає наприклад на будній день, то я маю погасити кредитну картку до 17:00 цього дня? Бо підтримка плутається в показах і пише що не знає точно до якої години РД треба все погасити. І який регламент зарахування якщо я через Sense перекажу кошти з білої картки на Red наприклад в обід робочого дня? Встигне зарахуватися?
finmess
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 22:42

Re: Альфа-Банк

Бачу, що у Алли справи так собі. Тому можна на клієнтові відігратися!
Ситуація наступна, 16.09 робив декілька платежів гривневою картою Хамелеон на закордонному інтернет сайті. Маленькі суми провелись по виписці майже наступний день по курсу 36,30. А ось велика сума не проводилась довго ,тільки сьогодні провели, але вже по курсу 37,40.
Тепер на картці мінус.
Чи було у когось подібне, та взагалі, є можливість відбити цей мінус?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 22:59

  _PORT_UA написав:Ситуація наступна, 16.09 робив декілька платежів гривневою картою Хамелеон на закордонному інтернет сайті. Маленькі суми провелись по виписці майже наступний день по курсу 36,30. А ось велика сума не проводилась довго ,тільки сьогодні провели, але вже по курсу 37,40.
Тепер на картці мінус.
Чи було у когось подібне, та взагалі, є можливість відбити цей мінус?

Если Алла 5 дней назад продала (кстати, какую валюту?) по 36.30, т.е. ниже курса НБУ, я бы радовался, а не жаловался :) А так проводка через 5 дней - это норма и всё по регламенту. Может в следующий раз будет ревал и повезёт в обратную сторону.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 00:15

  finmess написав:Якщо РД випадає наприклад на будній день, то я маю погасити кредитну картку до 17:00 цього дня? Бо підтримка плутається в показах і пише що не знає точно до якої години РД треба все погасити. І який регламент зарахування якщо я через Sense перекажу кошти з білої картки на Red наприклад в обід робочого дня? Встигне зарахуватися?

Треба переказувати з вказуванням ІБАН Реда, тобто за реквізитами. Це т.з. офлайн поповнення, воно проводиться за півгодини, але поточним опердн.
В принципі можна і до 19.00 встигнути, але до 18 краще )
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 00:31

  Amethyst написав:
  finmess написав:Якщо РД випадає наприклад на будній день, то я маю погасити кредитну картку до 17:00 цього дня? Бо підтримка плутається в показах і пише що не знає точно до якої години РД треба все погасити. І який регламент зарахування якщо я через Sense перекажу кошти з білої картки на Red наприклад в обід робочого дня? Встигне зарахуватися?

Треба переказувати з вказуванням ІБАН Реда, тобто за реквізитами. Це т.з. офлайн поповнення, воно проводиться за півгодини, але поточним опердн.
В принципі можна і до 19.00 встигнути, але до 18 краще )


А в разі "поповнити картку зі своєї картки", наприклад, ред або хамел з білої/чорної в додатку в оперчас - з Вашого досвіду як швидко проводиться банком? Дякую
alibob
 
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