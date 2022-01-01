Шпек зазначив, що банк залишається операційно прибутковим, а його збитки пов'язані з додатковим резервуванням, тому у разі покращення ситуації та розформування резервів сьогоднішні кошти на підтримку капіталу можуть бути у майбутньому також спрямовані на кредитування. Альфа-Банк Україна, за даними НБУ, на 1 липня 2022 року за розміром загальних активів посідав 7-е місце (112,67 млрд грн) серед 68 банків, що діють у країні. Його чистий збиток за підсумками січня-липня 2022 року становив 3,52 млрд грн. На фінрезультат банку вплинули відрахування до резервів на рівні 8,357 млрд грн. https://www.unn.com.ua/uk/news/1995247- ... ovoyi-radi