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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 461462463464>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 40
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
12
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 04:21

Re: Альфа-Банк

Щось Альфа стала дуууже жлобською. Не дивлячись на залишок боргу по хамелеона менше 20 грн всеодно списали 100! Підтримка тупить і не може рахувати 😃😃😃
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 05:00

Re: Альфа-Банк

  _PORT_UA написав:Бачу, що у Алли справи так собі.

Трошки заспокійливого:
Шпек зазначив, що банк залишається операційно прибутковим, а його збитки пов'язані з додатковим резервуванням, тому у разі покращення ситуації та розформування резервів сьогоднішні кошти на підтримку капіталу можуть бути у майбутньому також спрямовані на кредитування.
Альфа-Банк Україна, за даними НБУ, на 1 липня 2022 року за розміром загальних активів посідав 7-е місце (112,67 млрд грн) серед 68 банків, що діють у країні. Його чистий збиток за підсумками січня-липня 2022 року становив 3,52 млрд грн. На фінрезультат банку вплинули відрахування до резервів на рівні 8,357 млрд грн. https://www.unn.com.ua/uk/news/1995247- ... ovoyi-radi
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 05:38

Re: Альфа-Банк

  finmess написав:Якщо РД випадає наприклад на будній день, то я маю погасити кредитну картку до 17:00 цього дня?
Так (й до того часу операція повинна провестися по рахунку), це зазначено в договорі банківського обслуговування. Можна після вказаного часу, але це на Вашу вдачу.

  finmess написав:І який регламент зарахування якщо я через Sense перекажу кошти з білої картки на Red наприклад в обід робочого дня? Встигне зарахуватися?
Читайте:
https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/articles/360017732539

  ihorsic написав:Не дивлячись на залишок боргу по хамелеона менше 20 грн всеодно списали 100!
А точно станом на 17:00 РД на рахунку (не на картці) не було заборгованості 20 ₴ і більше?
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 08:57

Re: Альфа-Банк

Точно! Заборгованість що перевищує 20 грн виникла о 19:41. Тобто можна вважати на наступний опер день. Підкажіть будь ласка де прописано що 17:00 є розрахунковим часом?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 09:03

  ihorsic написав:Точно! Заборгованість що перевищує 20 грн виникла о 19:41. Тобто можна вважати на наступний опер день. Підкажіть будь ласка де прописано що 17:00 є розрахунковим часом?
Це як ви так зрозуміли, що Заборгованість виникла саме о 19:41? Це точно саме та Заборгованість, може була і інша? 8)
Треба замовити Виписку на пошту або глянути МАБ, і потім вже чуХати потилицю.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 10:06

Re: Альфа-Банк

  ihorsic написав:Підкажіть будь ласка де прописано що 17:00 є розрахунковим часом?
У ДКБО. І сам розрахунковий час, тобто після 17:00.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 11:13

Re: Альфа-Банк

Та фиг что докажешь думаю, надо просто такого не допускать)
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 11:24

Re: Альфа-Банк

Так все-таки правильно чи не правильно що списали? Якщо заборгованість виникла в 19:41 а вже в 19:46 списали. 😃😃😃
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 11:25

Re: Альфа-Банк

ihorsic написав:Так все-таки правильно чи не правильно що списали? Якщо заборгованість виникла в 19:41 а вже в 19:46 списали.
Яка саме заборгованість?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 11:27

  ihorsic написав:Так все-таки правильно чи не правильно що списали? Якщо заборгованість виникла в 19:41 а вже в 19:46 списали. 😃😃😃

Не може виникнути заборгованість о 19:41
Заборгованість по рахунку може бути на початок опердня.
Дивиться Виписку в МАБі, або замовте через Чат на пошту.
Amethyst
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