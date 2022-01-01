RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 461462463464

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 40
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
12
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 11:29

  Shummi написав:Та фиг что докажешь думаю, надо просто такого не допускать)

Все можна доказати і виправити!
Для цього є Чат або від-ня.
Для цього треба користуватися Випискою по рахунку, а не картинками у Сенсі!
Більше того, Алка в цьому сенсі достатньо лояльна: перше утримання вона може (іноді) повернути із поясненнями, чому саме було то нараховане. Тільки ж треба оформити письмовий запит, ну хоча б у Чаті.
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3123
З нами з: 05.05.21
Подякував: 196 раз.
Подякували: 578 раз.
 
Профіль
1
7
Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 11:56

Re: Альфа-Банк

Як не може якщо сталося? 😃. Відбулося списання % за користування кредитними коштами, що і потягло за собою вихід з 20 грн. І через 5 хв. списання 100 грн за обслуговування.
ihorsic
 
Повідомлень: 709
З нами з: 07.04.10
Подякував: 34 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 12:03

  ihorsic написав:Відбулося списання % за користування кредитними коштами, що і потягло за собою вихід з 20 грн. І через 5 хв. списання 100 грн за обслуговування.

Красиво. Суровый реальный мир, где от перестановки слагаемых результат всё же меняется :mrgreen:
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2349
З нами з: 23.03.18
Подякував: 10 раз.
Подякували: 225 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 12:37

  moveton написав:
  ihorsic написав:Відбулося списання % за користування кредитними коштами, що і потягло за собою вихід з 20 грн. І через 5 хв. списання 100 грн за обслуговування.

Красиво. Суровый реальный мир, где от перестановки слагаемых результат всё же меняется :mrgreen:

Тi хто з Альфою бiльше нiж 3 роки чудово пам'ятають як треба було "докидувати про всяк випадок гривеньку" на Максимку, щоб не влетiти. А для новачкiв це мабудь таки трохи незвично, втiм навчаться - це не складно
Alien
 
Повідомлень: 718
З нами з: 12.01.20
Подякував: 31 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 461462463464
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra, Ferlakur, ramaz, Shummi і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк 1 ... 45, 46, 47
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
467 474669
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 вер, 2022 12:41
Amethyst
Банк Конкорд 1 ... 14, 15, 16
sens » Суб 08 січ, 2022 17:39
157 137058
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 вер, 2022 12:16
Doda
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 242, 243, 244
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2436 1394349
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 вер, 2022 12:02
Кащей

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.