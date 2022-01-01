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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 вер, 2022 11:29
Shummi написав:
Та фиг что докажешь думаю, надо просто такого не допускать)
Все можна доказати і виправити!
Для цього є Чат або від-ня.
Для цього треба користуватися Випискою по рахунку, а не картинками у Сенсі!
Більше того, Алка в цьому сенсі достатньо лояльна: перше утримання вона може (іноді) повернути із поясненнями, чому саме було то нараховане. Тільки ж треба оформити письмовий запит, ну хоча б у Чаті.
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Додано: Чет 22 вер, 2022 11:56
Як не може якщо сталося? 😃. Відбулося списання % за користування кредитними коштами, що і потягло за собою вихід з 20 грн. І через 5 хв. списання 100 грн за обслуговування.
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Додано: Чет 22 вер, 2022 12:37
moveton написав: ihorsic написав:
Відбулося списання % за користування кредитними коштами, що і потягло за собою вихід з 20 грн. І через 5 хв. списання 100 грн за обслуговування.
Красиво. Суровый реальный мир, где от перестановки слагаемых результат всё же меняется
Тi хто з Альфою бiльше нiж 3 роки чудово пам'ятають як треба було "докидувати про всяк випадок гривеньку" на Максимку, щоб не влетiти. А для новачкiв це мабудь таки трохи незвично, втiм навчаться - це не складно
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