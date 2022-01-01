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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 461462463464

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 40
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
12
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 11:29

  Shummi написав:Та фиг что докажешь думаю, надо просто такого не допускать)

Все можна доказати і виправити!
Для цього є Чат або від-ня.
Для цього треба користуватися Випискою по рахунку, а не картинками у Сенсі!
Більше того, Алка в цьому сенсі достатньо лояльна: перше утримання вона може (іноді) повернути із поясненнями, чому саме було то нараховане. Тільки ж треба оформити письмовий запит, ну хоча б у Чаті.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 11:56

Re: Альфа-Банк

Як не може якщо сталося? 😃. Відбулося списання % за користування кредитними коштами, що і потягло за собою вихід з 20 грн. І через 5 хв. списання 100 грн за обслуговування.
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 12:03

  ihorsic написав:Відбулося списання % за користування кредитними коштами, що і потягло за собою вихід з 20 грн. І через 5 хв. списання 100 грн за обслуговування.

Красиво. Суровый реальный мир, где от перестановки слагаемых результат всё же меняется :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 12:37

  moveton написав:
  ihorsic написав:Відбулося списання % за користування кредитними коштами, що і потягло за собою вихід з 20 грн. І через 5 хв. списання 100 грн за обслуговування.

Красиво. Суровый реальный мир, где от перестановки слагаемых результат всё же меняется :mrgreen:

Тi хто з Альфою бiльше нiж 3 роки чудово пам'ятають як треба було "докидувати про всяк випадок гривеньку" на Максимку, щоб не влетiти. А для новачкiв це мабудь таки трохи незвично, втiм навчаться - це не складно
Alien
 
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