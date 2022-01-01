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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 вер, 2022 11:29
Shummi написав:
Та фиг что докажешь думаю, надо просто такого не допускать)
Все можна доказати і виправити!
Для цього є Чат або від-ня.
Для цього треба користуватися Випискою по рахунку, а не картинками у Сенсі!
Більше того, Алка в цьому сенсі достатньо лояльна: перше утримання вона може (іноді) повернути із поясненнями, чому саме було то нараховане. Тільки ж треба оформити письмовий запит, ну хоча б у Чаті.
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Додано: Чет 22 вер, 2022 11:56
Як не може якщо сталося? 😃. Відбулося списання % за користування кредитними коштами, що і потягло за собою вихід з 20 грн. І через 5 хв. списання 100 грн за обслуговування.
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ihorsic
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Додано: Чет 22 вер, 2022 12:37
moveton написав: ihorsic написав:
Відбулося списання % за користування кредитними коштами, що і потягло за собою вихід з 20 грн. І через 5 хв. списання 100 грн за обслуговування.
Красиво. Суровый реальный мир, где от перестановки слагаемых результат всё же меняется
Тi хто з Альфою бiльше нiж 3 роки чудово пам'ятають як треба було "докидувати про всяк випадок гривеньку" на Максимку, щоб не влетiти. А для новачкiв це мабудь таки трохи незвично, втiм навчаться - це не складно
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Додано: Чет 22 вер, 2022 13:24
Ну в мене і ощаді пару разів бувало таке. Коли погашення кредитного ліміту, поповнення рахунку і оплата в інтернеті чарівним чином помінялися місцями в виписці. По хронології я спочатку зробив оплату з кредитних, через декілька годин (близько 11:00) на рахунок прийшла зарплата, яка в виписці відобразилися в 00:00 поточного дня. Тобто в в 10:55 її в виписці немає, а в 11:05 вже є. І зарплата, якою я хотів погасити кред ліміт, пішла на покупку, тобто покупка за власні, а для погашення я мав терміново ще відшукувати і терміново дозакидувати свої гроші. Такий от процесінг і ніц не вдієш. Сварився, надавав скріншоти - "такий процесінг, чи маєте ще питання?" .....
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Додано: Чет 22 вер, 2022 14:08
ihorsic написав:
Так все-таки правильно чи не правильно що списали?
На мою думку, списання правомірне.
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Додано: Чет 22 вер, 2022 14:20
Howl написав: ihorsic написав:
Так все-таки правильно чи не правильно що списали?
На мою думку, списання правомірне.
Угу. Треба знати, що при закритті опердня (з 19 до 21:00) в РД проводиться досписання поточним днем отих 0.01% (1 коп за кожні 800грн використаного ліміту місяць тому) і догасити їх заздалегідь..Тобто достатньо залишити не 20грн, а 19. Це прекрасно знали користувачи Еко/Конекта з РКО.
Нєє, можна залишити і 19.80... Погратися в 20 копійок, а не в 1 грн.
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Додано: Чет 22 вер, 2022 14:25
Від 01.09. щоб не влетіти на 100 грн, треба гасити кожного місяця до своєї РД, тобто грейс до 30 днів ?
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Doda
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Додано: Чет 22 вер, 2022 14:29
Doda написав:
Від 01.09. щоб не влетіти на 100 грн, треба гасити кожного місяця до своєї РД, тобто грейс до 30 днів ?
Ага. Касіво Алка всіх облапошила
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Чет 22 вер, 2022 12:16
Doda
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