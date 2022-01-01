RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 462463464465

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 40
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
12
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 14:49

  Amethyst написав:
  Doda написав:Від 01.09. щоб не влетіти на 100 грн, треба гасити кожного місяця до своєї РД, тобто грейс до 30 днів ?

Ага. Касіво Алка всіх облапошила :)

Ну, а що? Стала у Алки карта з місячним циклом. :mrgreen:
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 501
З нами з: 31.07.19
Подякував: 330 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 16:11

  Amethyst написав:
  ihorsic написав:Як не може якщо сталося? 😃. Відбулося списання % за користування кредитними коштами, що і потягло за собою вихід з 20 грн. І через 5 хв. списання 100 грн за обслуговування.

:lol: :lol:
Тобто ви вирішили погратися з Алюською в гру "дай гривночку" і за ради 5 коп залишили рівно 20грн на рахунку.
Ну що жж, ви програли :mrgreen:

і приз відправляється - в казино :D
-VICTOR-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7274
З нами з: 15.08.12
Подякував: 393 раз.
Подякували: 1316 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 462463464465
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк 1 ... 46, 47, 48
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
470 474886
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 вер, 2022 15:54
klug
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 242, 243, 244
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2437 1394561
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 вер, 2022 14:21
AndriyQ
Банк Конкорд 1 ... 14, 15, 16
sens » Суб 08 січ, 2022 17:39
157 137126
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 вер, 2022 12:16
Doda

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4642)
22.09.2022 17:11
Ринок ОВДП (3547)
22.09.2022 16:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.