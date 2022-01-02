Ну, а що? Стала у Алки карта з місячним циклом.
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Додано: Чет 22 вер, 2022 14:49
Додано: Чет 22 вер, 2022 16:11
і приз відправляється - в казино
Додано: Чет 22 вер, 2022 16:20
Додано: Чет 22 вер, 2022 16:41
Додано: Чет 22 вер, 2022 18:42
Re: Альфа-Банк
Альфа дуже здивувала та навiть вибiсила. Ситуацiя - в наявностi пакет White з картками в USD та UAH. Умови безплатностi виконуються депо в USD, укладеними майже три роки тому i якi закiнчуються у листопадi та груднi п.р. Залишок на доларовiй картi = 0. Сьогоднi приходить повiдомлення - у зв'язку з вiдсутнiстю активностi протягом останнiх 12 мiсяцiв рахунок в USD буде закрито. Звернення до пiдтримки результату не дало - порекомендували пiсля закриття рахунку вiдкрити новий з перевипуском нової картки. Але на хiба? На хiба Альфа готова потратитись на перевипуск та послуги Нової пошти замiсть того щоб просто не чiпати картку яка буде ще валiдна кiлька рокiв? Можна було б забеспечити активнiсть покупкою та продажею кiлькох центiв, але з лютого це заборонено НБУ.
Але на одне питання не вдалось отримати вiдповiдь (працiвник Альфи закрив чат) - куди банк планує повернути депо у разi якщо доларовий рахунок перевiдкрито не буде. У будь -якому разi виглядає як маразм.
Додано: Чет 22 вер, 2022 18:52
О, впізнаю старушку Алку в мене колись картка загубилась з пакета блек платінум, там три валютні можна було мати. Так вони на відріз відмовились перевипустити нову картку, кажуть закривай весь пакет та відкривай новий... зановіс ))
Додано: Чет 22 вер, 2022 19:06
Додано: Чет 22 вер, 2022 19:11
тим хто ходить по граблям алли вперше - після того як відкриєте новий рахунок не забудьте написати заяву про прив’язку своїх депо до нового рахунку. щоб як закінчиться депо не шукати його потім з собаками
бо просто відкрити новий рахунок і думати що вправились буде помилкою.
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