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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 462463464465

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 40
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
12
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 14:49

  Amethyst написав:
  Doda написав:Від 01.09. щоб не влетіти на 100 грн, треба гасити кожного місяця до своєї РД, тобто грейс до 30 днів ?

Ага. Касіво Алка всіх облапошила :)

Ну, а що? Стала у Алки карта з місячним циклом. :mrgreen:
копейка
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 16:11

  Amethyst написав:
  ihorsic написав:Як не може якщо сталося? 😃. Відбулося списання % за користування кредитними коштами, що і потягло за собою вихід з 20 грн. І через 5 хв. списання 100 грн за обслуговування.

:lol: :lol:
Тобто ви вирішили погратися з Алюською в гру "дай гривночку" і за ради 5 коп залишили рівно 20грн на рахунку.
Ну що жж, ви програли :mrgreen:

і приз відправляється - в казино :D
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 16:20

  -VICTOR- написав:і приз відправляється - в казино


Якбижто казино, то все виглядало б інакше, а так це "казино" засвітило всі свої карти на руках зробивши повний розклад по тарифу, завчасно для клієнта. Але клієнти є такі що їм хоч на лобі пиши, все одно будуть на ті самі граблі наступати :mrgreen:
root
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 16:41

  ihorsic написав:Як не може якщо сталося? 😃. Відбулося списання % за користування кредитними коштами, що і потягло за собою вихід з 20 грн. І через 5 хв. списання 100 грн за обслуговування.

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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 18:42

Re: Альфа-Банк

Альфа дуже здивувала та навiть вибiсила. Ситуацiя - в наявностi пакет White з картками в USD та UAH. Умови безплатностi виконуються депо в USD, укладеними майже три роки тому i якi закiнчуються у листопадi та груднi п.р. Залишок на доларовiй картi = 0. Сьогоднi приходить повiдомлення - у зв'язку з вiдсутнiстю активностi протягом останнiх 12 мiсяцiв рахунок в USD буде закрито. Звернення до пiдтримки результату не дало - порекомендували пiсля закриття рахунку вiдкрити новий з перевипуском нової картки. Але на хiба? На хiба Альфа готова потратитись на перевипуск та послуги Нової пошти замiсть того щоб просто не чiпати картку яка буде ще валiдна кiлька рокiв? Можна було б забеспечити активнiсть покупкою та продажею кiлькох центiв, але з лютого це заборонено НБУ.
Але на одне питання не вдалось отримати вiдповiдь (працiвник Альфи закрив чат) - куди банк планує повернути депо у разi якщо доларовий рахунок перевiдкрито не буде. У будь -якому разi виглядає як маразм.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 18:52

О, впізнаю старушку Алку :) в мене колись картка загубилась з пакета блек платінум, там три валютні можна було мати. Так вони на відріз відмовились перевипустити нову картку, кажуть закривай весь пакет та відкривай новий... зановіс :)))
root
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 19:06

  Amethyst написав:
  Doda написав:Від 01.09. щоб не влетіти на 100 грн, треба гасити кожного місяця до своєї РД, тобто грейс до 30 днів ?

Ага. Касіво Алка всіх облапошила :)


не облапошила а згадала старі часи :mrgreen:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 19:11

  Alien написав:Альфа дуже здивувала та навiть вибiсила. Ситуацiя - в наявностi пакет White з картками в USD та UAH. Умови безплатностi виконуються депо в USD, укладеними майже три роки тому i якi закiнчуються у листопадi та груднi п.р. Залишок на доларовiй картi = 0. Сьогоднi приходить повiдомлення - у зв'язку з вiдсутнiстю активностi протягом останнiх 12 мiсяцiв рахунок в USD буде закрито. Звернення до пiдтримки результату не дало - порекомендували пiсля закриття рахунку вiдкрити новий з перевипуском нової картки. Але на хiба? На хiба Альфа готова потратитись на перевипуск та послуги Нової пошти замiсть того щоб просто не чiпати картку яка буде ще валiдна кiлька рокiв? Можна було б забеспечити активнiсть покупкою та продажею кiлькох центiв, але з лютого це заборонено НБУ.
Але на одне питання не вдалось отримати вiдповiдь (працiвник Альфи закрив чат) - куди банк планує повернути депо у разi якщо доларовий рахунок перевiдкрито не буде. У будь -якому разi виглядає як маразм.


тим хто ходить по граблям алли вперше - після того як відкриєте новий рахунок не забудьте написати заяву про прив’язку своїх депо до нового рахунку. щоб як закінчиться депо не шукати його потім з собаками :mrgreen:
бо просто відкрити новий рахунок і думати що вправились буде помилкою.
mephala
 
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