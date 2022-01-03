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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 463464465466

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 40
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
12
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 20:16

Re: Альфа-Банк

  Alien написав:Але на одне питання не вдалось отримати вiдповiдь (працiвник Альфи закрив чат) - куди банк планує повернути депо у разi якщо доларовий рахунок перевiдкрито не буде. У будь -якому разi виглядає як маразм
Та у них не вийде закрити. Почекайте тиждень-два, а краще постукайте у Чат, може на когось розумнішого там натрапите :)
Amethyst
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  #<1 ... 463464465466
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