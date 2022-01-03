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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 вер, 2022 20:16
Alien написав:
Але на одне питання не вдалось отримати вiдповiдь (працiвник Альфи закрив чат) - куди банк планує повернути депо у разi якщо доларовий рахунок перевiдкрито не буде. У будь -якому разi виглядає як маразм
Та у них не вийде закрити. Почекайте тиждень-два, а краще постукайте у Чат, може на когось розумнішого там натрапите
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Amethyst
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