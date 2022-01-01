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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 463464465466

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Альфа-Банк 3.8 5 40
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
12
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 20:16

Re: Альфа-Банк

  Alien написав:Але на одне питання не вдалось отримати вiдповiдь (працiвник Альфи закрив чат) - куди банк планує повернути депо у разi якщо доларовий рахунок перевiдкрито не буде. У будь -якому разi виглядає як маразм
Та у них не вийде закрити. Почекайте тиждень-два, а краще постукайте у Чат, може на когось розумнішого там натрапите :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 20:57

  Howl написав:
  Alien написав:То зараз виходить що рахунок без проблем закрити можна і депо ніяк цьому не завадить?
Якщо немає депозиту, то чому б і не закрити. Тим паче ця функція є в мобільному застосунку.

Ви мабудь не зрозуміли питання. Мені не треба ничого закривати. Мене все влаштовує. Банк хоче самостійно закрити єдиний наявний поточний рахунок в доларах (в цьому випадку картковий) при наявності діючих депо в доларах. Це нормально?
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 21:06

  Alien написав:Ви мабудь не зрозуміли питання. Мені не треба ничого закривати. Мене все влаштовує. Банк хоче самостійно закрити єдиний наявний поточний рахунок в доларах (в цьому випадку картковий) при наявності діючих депо в доларах. Це нормально?

Не надо запутывать, когда и так всё сложно :evil: Текущий и карточный - это разные счета. Что наличие счёта никак не привязано к депозиту - это норма. А вот само по себе закрытие карточного счёта по неактивности в течение всего-то года - это ерунда какая-то. Я открывал долларовый вайт 1.07.2021 и так сложилось, что до сих пор ни разу его не применил. И долларового депозита у меня нет. Живёт себе. По опыту других банков думал, что так и надо. Может у персмена или просто в отделении ещё поспрошать что это за практика такая?
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 21:16

Re: Альфа-Банк

Alien, правильно ли понимаю ситуацию?

У вас есть валютный счёт в $, вы открыли валютные депозиты и данный счёт выбран для зачисления % и тела депозита. Алле захотелось этот счёт закрыть.

ps Если да, то Аллу порой тяжело понять.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 21:26

  moveton написав:Не надо запутывать, когда и так всё сложно :evil: Текущий и карточный - это разные счета. Что наличие счёта никак не привязано к депозиту - это норма.

Вибачте Ви погано знаєте чинну нормативку з банківської справи. Раніше картковий та поточний рахунки дійсно були принципово різними. Навіть мали два різні рахунки у плані бухгалтерських рахунків. Але згодом вони усі стали поточними. І всі стали обліковуватись на 2620. Оскільки по суті єдина різниця у їх функціонуванні це доступ до карткового рахунку за допомогою картки. Але у випадку коли картка припиняє своє існування рахунок у більшості випадків продовжує функціонувати. Тому з точки зору банків карткові рахунки це поточні рахунки за суттю.
Щодо прив'язки рахунків до депо то це якраз особливість Альфи. Саме цей банк (але не виключно тільки цей) свого часу ввів норму що депо не можна відкрити без відкриття поточного рахунку у цій валюті, і не можна при наявності депо закрити останній рахунок у банку у тій же валюті що й депо. Тому мої питання саме до Альфи бо це її правила гри які вона свого часу запровадила а тепер сама і порушує
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 21:29

  Howl написав:Alien, правильно ли понимаю ситуацию?

У вас есть валютный счёт в $, вы открыли валютные депозиты и данный счёт выбран для зачисления % и тела депозита. Алле захотелось этот счёт закрыть.

ps Если да, то Аллу порой тяжело понять.

Саме так як Ви написали. Більше того інших поточних рахунків у доларах в альфі нема. Будемо завтра з персменом розбиратись хто з нас віслюк ;)
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 21:49

  Alien написав: Банк хоче самостійно закрити єдиний наявний поточний рахунок в доларах (в цьому випадку картковий) при наявності діючих депо в доларах. Це нормально?


у алли так нажаль працює. коли закрити автоматом то можна. полишивши депо підвішеним.
а от якщо самі захочете закрити то скажуть шо ніззя так як є прив’язка до депо.
от така загадкова алла.
mephala
 
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