Додано: Чет 22 вер, 2022 21:26

moveton написав: Не надо запутывать, когда и так всё сложно Текущий и карточный - это разные счета. Что наличие счёта никак не привязано к депозиту - это норма. Не надо запутывать, когда и так всё сложноТекущий и карточный - это разные счета. Что наличие счёта никак не привязано к депозиту - это норма.

Вибачте Ви погано знаєте чинну нормативку з банківської справи. Раніше картковий та поточний рахунки дійсно були принципово різними. Навіть мали два різні рахунки у плані бухгалтерських рахунків. Але згодом вони усі стали поточними. І всі стали обліковуватись на 2620. Оскільки по суті єдина різниця у їх функціонуванні це доступ до карткового рахунку за допомогою картки. Але у випадку коли картка припиняє своє існування рахунок у більшості випадків продовжує функціонувати. Тому з точки зору банків карткові рахунки це поточні рахунки за суттю.Щодо прив'язки рахунків до депо то це якраз особливість Альфи. Саме цей банк (але не виключно тільки цей) свого часу ввів норму що депо не можна відкрити без відкриття поточного рахунку у цій валюті, і не можна при наявності депо закрити останній рахунок у банку у тій же валюті що й депо. Тому мої питання саме до Альфи бо це її правила гри які вона свого часу запровадила а тепер сама і порушує