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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 464465466467

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 40
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
12
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 01:39

Если мне не изменяет память, есть наказание за задержку возврата депо банком. Для этого они и делают счета (текущий или карточный), на которые депо и возвращают. А уже задержки снятия с этих счетов не несут для банка таких последствий. Знающие, поправьте, если не прав
ВАМ
 
Повідомлень: 191
З нами з: 24.10.14
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  #<1 ... 464465466467
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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