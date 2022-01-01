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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 вер, 2022 01:39
Если мне не изменяет память, есть наказание за задержку возврата депо банком. Для этого они и делают счета (текущий или карточный), на которые депо и возвращают. А уже задержки снятия с этих счетов не несут для банка таких последствий. Знающие, поправьте, если не прав
Додано: П'ят 23 вер, 2022 10:10
Как Альфа-банк дошел до такой жизни, что больше двух тысяч гривен(!) уже надо предварительно заказывать? Или консультант лапшу вешает?
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