RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 464465466467

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 40
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
12
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 01:39

Если мне не изменяет память, есть наказание за задержку возврата депо банком. Для этого они и делают счета (текущий или карточный), на которые депо и возвращают. А уже задержки снятия с этих счетов не несут для банка таких последствий. Знающие, поправьте, если не прав
ВАМ
 
Повідомлень: 191
З нами з: 24.10.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 10:10

Как Альфа-банк дошел до такой жизни, что больше двух тысяч гривен(!) уже надо предварительно заказывать? Или консультант лапшу вешает?
candidat
 
Повідомлень: 1084
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 11:03

В продовження учорашньої історії - персмен запевнив що при наявності депо нібито технічно неможливо закрити останній рахунок в банку у валюті вкладу (ба дивина - ніби я думав інакше). Каже що навіть після закриття депо, повернення його на картку, зняття коштів з картки в нуль система не дозволяє закрити цей рахунок в цей же день бо у системі якісь хвости ще тягнуться з системи депозитів. Персмен припустив що то може система намагалась спонукати мене зробити хоч якусь операцію (а вибору особливо ніякого тільки занести у касу валюту). Але моя відповідь: "Дзуськи". Я звичайно узяв свіжого попкорну та спостерігаю що буде далі. Так і хочеться сказати про банк: "Яке кончене"
Alien
 
Повідомлень: 732
З нами з: 12.01.20
Подякував: 31 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 11:15

Alien а що у інших банках можна закрити рахунок день в день? пишете заяву на закриття рахунку і здається через 45 днів рахунок закривається.
DmitryZP
 
Повідомлень: 4118
З нами з: 04.11.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 693 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 11:21

Re: Альфа-Банк

  Alien написав:В продовження учорашньої історії

см. viewtopic.php?p=5489047#p5489047 ))
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3132
З нами з: 05.05.21
Подякував: 197 раз.
Подякували: 579 раз.
 
Профіль
1
7
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 11:22

  DmitryZP написав:Alien а що у інших банках можна закрити рахунок день в день? пишете заяву на закриття рахунку і здається через 45 днів рахунок закривається.
По перше рахунок не обов'язково має бути картковим. Буває просто поточний. Такий закривається день у день.
По друге думаю ви не зовсім зрозуміли про що мова - система не дасть навіть розпочати процедуру закриття карткового рахунку (роздрукувати заяву, поставити у системі ознаку що почався відлік 45-денного терміну). Ось це малось на увазі. Клієнту який написав заяву в більшості випадків власне все одно коли воно там закриється - але він навіть заяву не може залишити
Alien
 
Повідомлень: 732
З нами з: 12.01.20
Подякував: 31 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 11:23

  Amethyst написав:
  Alien написав:Але на одне питання не вдалось отримати вiдповiдь (працiвник Альфи закрив чат) - куди банк планує повернути депо у разi якщо доларовий рахунок перевiдкрито не буде. У будь -якому разi виглядає як маразм
Та у них не вийде закрити. Почекайте тиждень-два, а краще постукайте у Чат, може на когось розумнішого там натрапите :)

Ви мали рацію
Alien
 
Повідомлень: 732
З нами з: 12.01.20
Подякував: 31 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 12:02

  Amethyst написав:
  Alien написав:В продовження учорашньої історії

см. viewtopic.php?p=5489047#p5489047 ))


вы просто рассуждаете логически. а я говорю из практики.
просто такой кейс уже был на ветке что чел пришел забирать депо а счета закрыты (тоже был пакет оформлен при открытии депо которым вообще не пользовались).
и куда ушли его деньги никто в отделении сказать не мог.
депо с собаками потом искали по служебным счетам банка.
хотя с тех пор могли и пофиксить проблему.
mephala
 
Повідомлень: 7609
З нами з: 07.04.14
Подякував: 205 раз.
Подякували: 815 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 12:15

Re: Альфа-Банк

Нардеп Железняк у себя тг-канале написал, что... зарегистрировали законопроект о процедуре выведения с рынка системообразующего банка в условиях военного времени. Интересно, к чему бы это?
бульбик
 
Повідомлень: 785
З нами з: 21.05.14
Подякував: 19 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 12:20

  mephala написав:
  Amethyst написав:
  Alien написав:В продовження учорашньої історії

см. viewtopic.php?p=5489047#p5489047 ))


вы просто рассуждаете логически. а я говорю из практики.
просто такой кейс уже был на ветке что чел пришел забирать депо а счета закрыты (тоже был пакет оформлен при открытии депо которым вообще не пользовались).
и куда ушли его деньги никто в отделении сказать не мог.
депо с собаками потом искали по служебным счетам банка.
хотя с тех пор могли и пофиксить проблему.

И у меня такое было, года 2 назад. Персмен разрулила. Вот спецом держу на евро-сбере 20 евро, шобы фасткард не закрыли :)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3132
З нами з: 05.05.21
Подякував: 197 раз.
Подякували: 579 раз.
 
Профіль
1
7
  #<1 ... 464465466467
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, candidat, Koticoff і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Агропросперіс Банк 1, 2, 3, 4
lubopytnaya » Сер 02 лют, 2022 13:06
38 21049
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 вер, 2022 12:21
бульбик
Креді Агріколь Банк 1 ... 5, 6, 7
x11 » Пон 03 січ, 2022 19:45
65 33558
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 вер, 2022 12:00
cohan
А-Банк 1 ... 49, 50, 51
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
507 521655
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 вер, 2022 11:49
Shummi

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4670)
23.09.2022 13:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.