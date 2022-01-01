|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 вер, 2022 01:39
Если мне не изменяет память, есть наказание за задержку возврата депо банком. Для этого они и делают счета (текущий или карточный), на которые депо и возвращают. А уже задержки снятия с этих счетов не несут для банка таких последствий. Знающие, поправьте, если не прав
Додано: П'ят 23 вер, 2022 10:10
Как Альфа-банк дошел до такой жизни, что больше двух тысяч гривен(!) уже надо предварительно заказывать? Или консультант лапшу вешает?
Додано: П'ят 23 вер, 2022 11:03
В продовження учорашньої історії - персмен запевнив що при наявності депо нібито технічно неможливо закрити останній рахунок в банку у валюті вкладу (ба дивина - ніби я думав інакше). Каже що навіть після закриття депо, повернення його на картку, зняття коштів з картки в нуль система не дозволяє закрити цей рахунок в цей же день бо у системі якісь хвости ще тягнуться з системи депозитів. Персмен припустив що то може система намагалась спонукати мене зробити хоч якусь операцію (а вибору особливо ніякого тільки занести у касу валюту). Але моя відповідь: "Дзуськи". Я звичайно узяв свіжого попкорну та спостерігаю що буде далі. Так і хочеться сказати про банк: "Яке кончене"
Додано: П'ят 23 вер, 2022 11:15
Alien а що у інших банках можна закрити рахунок день в день? пишете заяву на закриття рахунку і здається через 45 днів рахунок закривається.
Додано: П'ят 23 вер, 2022 11:21
Re: Альфа-Банк
см. viewtopic.php?p=5489047#p5489047 ))
Додано: П'ят 23 вер, 2022 11:22
По перше рахунок не обов'язково має бути картковим. Буває просто поточний. Такий закривається день у день.
По друге думаю ви не зовсім зрозуміли про що мова - система не дасть навіть розпочати процедуру закриття карткового рахунку (роздрукувати заяву, поставити у системі ознаку що почався відлік 45-денного терміну). Ось це малось на увазі. Клієнту який написав заяву в більшості випадків власне все одно коли воно там закриється - але він навіть заяву не може залишити
Додано: П'ят 23 вер, 2022 11:23
Ви мали рацію
Додано: П'ят 23 вер, 2022 12:02
вы просто рассуждаете логически. а я говорю из практики.
просто такой кейс уже был на ветке что чел пришел забирать депо а счета закрыты (тоже был пакет оформлен при открытии депо которым вообще не пользовались).
и куда ушли его деньги никто в отделении сказать не мог.
депо с собаками потом искали по служебным счетам банка.
хотя с тех пор могли и пофиксить проблему.
Додано: П'ят 23 вер, 2022 12:15
Re: Альфа-Банк
Нардеп Железняк у себя тг-канале написал, что... зарегистрировали законопроект о процедуре выведения с рынка системообразующего банка в условиях военного времени. Интересно, к чему бы это?
Додано: П'ят 23 вер, 2022 12:20
И у меня такое было, года 2 назад. Персмен разрулила. Вот спецом держу на евро-сбере 20 евро, шобы фасткард не закрыли
|