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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 вер, 2022 13:52
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 14:15
Нічим крім повернення валютних вкладів у повному обсязі але за курсом НБУ персічному вкладнику це не загрожує.
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