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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 465466467468

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 40
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
12
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 13:52

Re: Альфа-Банк

У Раді зареєстрували законопроєкт про виведення з ринку системно важливого банку під час війни (оновлено)
В статье непрозрачный намек на Альфу
Hennady
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 14:15


Нічим крім повернення валютних вкладів у повному обсязі але за курсом НБУ персічному вкладнику це не загрожує.
Ukrainian
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  #<1 ... 465466467468
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