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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 вер, 2022 13:52
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Hennady
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 14:15
Нічим крім повернення валютних вкладів у повному обсязі але за курсом НБУ персічному вкладнику це не загрожує.
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 14:19
Ukrainian написав:
Нічим крім повернення валютних вкладів у повному обсязі але за курсом НБУ персічному вкладнику це не загрожує.
Це націоналізація і буде все як із Приватбанком
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slasva
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 14:20
Ukrainian написав:
Нічим крім повернення валютних вкладів у повному обсязі але за курсом НБУ персічному вкладнику це не загрожує.
Там схоже що і цього немає. Там окремі ознаки того щоб вчинити щось на кшалт привату в грудні 2016. Тобто забрати банк у власників, а не знищити його
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 14:29
Альфа виявилась клієнтоорієнтована 100 грн мені повернули... 😃😃😃
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ihorsic
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 14:36
ihorsic написав:
Альфа виявилась клієнтоорієнтована 100 грн мені повернули... 😃😃😃
Ну на 1й раз они прощают
Больше так не делайте
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 14:46
slasva написав: Ukrainian написав:
Нічим крім повернення валютних вкладів у повному обсязі але за курсом НБУ персічному вкладнику це не загрожує.
Це націоналізація і буде все як із Приватбанком
а шо там с Приватом было? отдали по 36,6 чи долларами?
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 14:57
slasva написав: Ukrainian написав:
Нічим крім повернення валютних вкладів у повному обсязі але за курсом НБУ персічному вкладнику це не загрожує.
Це націоналізація і буде все як із Приватбанком
т.е. закрома Альфы уже тоже пусты
?
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:01
Обсуждаем то, что чего нет ещё. Очередная а если.... и пошло... поехало... - бабки на улице и то умнее((
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Игорь Алексеевич
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