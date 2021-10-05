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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 466467468469>

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Альфа-Банк 3.8 5 40
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
12
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 13:52

Re: Альфа-Банк

У Раді зареєстрували законопроєкт про виведення з ринку системно важливого банку під час війни (оновлено)
В статье непрозрачный намек на Альфу
Hennady
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 14:15


Нічим крім повернення валютних вкладів у повному обсязі але за курсом НБУ персічному вкладнику це не загрожує.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 14:19

  Ukrainian написав:

Нічим крім повернення валютних вкладів у повному обсязі але за курсом НБУ персічному вкладнику це не загрожує.

Це націоналізація і буде все як із Приватбанком
slasva
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 14:20

  Ukrainian написав:

Нічим крім повернення валютних вкладів у повному обсязі але за курсом НБУ персічному вкладнику це не загрожує.

Там схоже що і цього немає. Там окремі ознаки того щоб вчинити щось на кшалт привату в грудні 2016. Тобто забрати банк у власників, а не знищити його
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 14:29

Re: Альфа-Банк

Альфа виявилась клієнтоорієнтована 100 грн мені повернули... 😃😃😃
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 14:36

  ihorsic написав:Альфа виявилась клієнтоорієнтована 100 грн мені повернули... 😃😃😃

Ну на 1й раз они прощают
Больше так не делайте
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 14:46

  slasva написав:
  Ukrainian написав:

Нічим крім повернення валютних вкладів у повному обсязі але за курсом НБУ персічному вкладнику це не загрожує.

Це націоналізація і буде все як із Приватбанком


а шо там с Приватом было? отдали по 36,6 чи долларами?
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 14:57

  slasva написав:
  Ukrainian написав:

Нічим крім повернення валютних вкладів у повному обсязі але за курсом НБУ персічному вкладнику це не загрожує.

Це націоналізація і буде все як із Приватбанком
т.е. закрома Альфы уже тоже пусты :? ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:01

Обсуждаем то, что чего нет ещё. Очередная а если.... и пошло... поехало... - бабки на улице и то умнее((
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:32

  Игорь Алексеевич написав:Обсуждаем то, что чего нет ещё. Очередная а если.... и пошло... поехало... - бабки на улице и то умнее((

Бабки уже жизнь прожили, опыт не пропьешь. :mrgreen:
копейка
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