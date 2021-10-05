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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 466467468469

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 40
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
12
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:37

  Игорь Алексеевич написав:Обсуждаем то, что чего нет ещё. Очередная а если.... и пошло... поехало... - бабки на улице и то умнее((


да, видимо, есть, идет пакетом так сказать
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:37

  копейка написав:
  Игорь Алексеевич написав:Обсуждаем то, что чего нет ещё. Очередная а если.... и пошло... поехало... - бабки на улице и то умнее((

Бабки уже жизнь прожили, опыт не пропьешь. :mrgreen:

опытные с начало войны с этим банком прекратили работать. :P
поэтому паника и обсуждения сейчас про Альфу - у кого бабки появились а ума нет. :P
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 23 вер, 2022 15:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:38

  Игорь Алексеевич написав:
  копейка написав:
  Игорь Алексеевич написав:Обсуждаем то, что чего нет ещё. Очередная а если.... и пошло... поехало... - бабки на улице и то умнее((

Бабки уже жизнь прожили, опыт не пропьешь. :mrgreen:

опытные с начало войны с этим банком прекратили работать. :P

Так війна з 2014,щось Ви плутаєте опітній
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:40

  Игорь Алексеевич написав:
  копейка написав:
  Игорь Алексеевич написав:Обсуждаем то, что чего нет ещё. Очередная а если.... и пошло... поехало... - бабки на улице и то умнее((

Бабки уже жизнь прожили, опыт не пропьешь. :mrgreen:

опытные с начало войны с этим банком прекратили работать. :P
поэтому паника и обсуждения сейчас про Альфу - у кого бабки появились а ума нет. :P

По большому счету не только с банком, банками.
Потерь было бы меньше.
Востаннє редагувалось копейка в П'ят 23 вер, 2022 15:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:42

Re: Альфа-Банк

  sens написав:Так війна з 2014,щось Ви плутаєте опітній
так опытные и прекратили с ним работать с 14 года. ))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:44

  Игорь Алексеевич написав:
  sens написав:Так війна з 2014,щось Ви плутаєте опітній
так опытные и прекратили с ним работать с 14 года. ))

пока ПФУ работает с ними,то и мы поимеем с них
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:44

Re: Альфа-Банк

  копейка написав:По большому счету не только с банком, банками.
С банками надо работать. СПД без них не как. Да и физикикам они нужны для оплаты услуг и для кредиток не плохо с них выкачивать монеты. Но надо постоянно их менять и не быть преданным только одному... :P
Я не клиент Альфы, зашёл на ветку, т.к. смотрю начал Альфа сегодня постоянно светится на ветке. :lol:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 23 вер, 2022 15:48, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:47

Бачу бабосіки не тільки у верховну зраду "зеленим" занесли а й місцевим форумчанам теж перепало. :roll:

p.s.

націоналізація системно важливого банку відбуватиметься через процедуру віднесення банку до категорії неплатоспроможних, однак не потребуватиме докапіталізації з боку держави – продаж банку за 1 грн

ого, 90ті на вулиці знов?
root
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:53

Re: Альфа-Банк

Хтось пробував платити Візою Альфи на Алі? Не Хамоном.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 16:04

Re: Альфа-Банк

Пару годин тому не зміг поповнити Хамелеон у терміналах sity 24 та easy pay. Видавало помилку.
IDAN
 
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