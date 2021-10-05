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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:37
Игорь Алексеевич написав:
Обсуждаем то, что чего нет ещё. Очередная а если.... и пошло... поехало... - бабки на улице и то умнее((
да, видимо, есть, идет пакетом так сказать
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:37
копейка написав: Игорь Алексеевич написав:
Обсуждаем то, что чего нет ещё. Очередная а если.... и пошло... поехало... - бабки на улице и то умнее((
Бабки уже жизнь прожили, опыт не пропьешь.
опытные с начало войны с этим банком прекратили работать.
поэтому паника и обсуждения сейчас про Альфу - у кого бабки появились а ума нет.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в П'ят 23 вер, 2022 15:38, всього редагувалось 1 раз.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:38
Так війна з 2014,щось Ви плутаєте опітній
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sens
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:40
Игорь Алексеевич написав: копейка написав: Игорь Алексеевич написав:
Обсуждаем то, что чего нет ещё. Очередная а если.... и пошло... поехало... - бабки на улице и то умнее((
Бабки уже жизнь прожили, опыт не пропьешь.
опытные с начало войны с этим банком прекратили работать.
поэтому паника и обсуждения сейчас про Альфу - у кого бабки появились а ума нет.
По большому счету не только с банком, банками.
Потерь было бы меньше.
Востаннє редагувалось копейка
в П'ят 23 вер, 2022 15:42, всього редагувалось 1 раз.
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копейка
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:42
sens написав:
Так війна з 2014,щось Ви плутаєте опітній
так опытные и прекратили с ним работать с 14 года. ))
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:44
Игорь Алексеевич написав: sens написав:
Так війна з 2014,щось Ви плутаєте опітній
так опытные и прекратили с ним работать с 14 года. ))
пока ПФУ работает с ними,то и мы поимеем с них
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:44
копейка написав:
По большому счету не только с банком, банками.
С банками надо работать. СПД без них не как. Да и физикикам они нужны для оплаты услуг и для кредиток не плохо с них выкачивать монеты. Но надо постоянно их менять и не быть преданным только одному...
Я не клиент Альфы, зашёл на ветку, т.к. смотрю начал Альфа сегодня постоянно светится на ветке.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в П'ят 23 вер, 2022 15:48, всього редагувалось 2 разів.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:47
Бачу бабосіки не тільки у верховну зраду "зеленим" занесли а й місцевим форумчанам теж перепало.
p.s.націоналізація системно важливого банку відбуватиметься через процедуру віднесення банку до категорії неплатоспроможних, однак не потребуватиме докапіталізації з боку держави – продаж банку за 1 грн
ого, 90ті на вулиці знов?
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:53
Хтось пробував платити Візою Альфи на Алі? Не Хамоном.
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 16:04
Пару годин тому не зміг поповнити Хамелеон у терміналах sity 24 та easy pay. Видавало помилку.
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