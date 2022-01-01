да, видимо, есть, идет пакетом так сказать
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:37
Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:37
опытные с начало войны с этим банком прекратили работать.
поэтому паника и обсуждения сейчас про Альфу - у кого бабки появились а ума нет.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 23 вер, 2022 15:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:38
Так війна з 2014,щось Ви плутаєте опітній
Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:40
По большому счету не только с банком, банками.
Потерь было бы меньше.
Востаннє редагувалось копейка в П'ят 23 вер, 2022 15:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:42
Re: Альфа-Банк
Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:44
Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:44
Re: Альфа-Банк
С банками надо работать. СПД без них не как. Да и физикикам они нужны для оплаты услуг и для кредиток не плохо с них выкачивать монеты. Но надо постоянно их менять и не быть преданным только одному...
Я не клиент Альфы, зашёл на ветку, т.к. смотрю начал Альфа сегодня постоянно светится на ветке.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 23 вер, 2022 15:48, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:47
Бачу бабосіки не тільки у верховну зраду "зеленим" занесли а й місцевим форумчанам теж перепало.
p.s.
націоналізація системно важливого банку відбуватиметься через процедуру віднесення банку до категорії неплатоспроможних, однак не потребуватиме докапіталізації з боку держави – продаж банку за 1 грн
ого, 90ті на вулиці знов?
Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:53
Re: Альфа-Банк
Хтось пробував платити Візою Альфи на Алі? Не Хамоном.
Додано: П'ят 23 вер, 2022 16:04
Re: Альфа-Банк
Пару годин тому не зміг поповнити Хамелеон у терміналах sity 24 та easy pay. Видавало помилку.
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