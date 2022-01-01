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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 вер, 2022 16:29
Кочевник написав:
Хтось пробував платити Візою Альфи на Алі? Не Хамоном.
кредиткой, все на ура
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cohan
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 16:32
cohan написав: Кочевник написав:
Хтось пробував платити Візою Альфи на Алі? Не Хамоном.
кредиткой, все на ура
VISA? Який BIN?
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Кочевник
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 17:59
Альфа під приватизацію?
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Investor_K
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 19:29
Investor_K написав:
Альфа під приватизацію?
....под фгвфо...
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abc111
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Shummi
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