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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 467468469470

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 40
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
12
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 16:29

  Кочевник написав:Хтось пробував платити Візою Альфи на Алі? Не Хамоном.


кредиткой, все на ура
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 16:32

  cohan написав:
  Кочевник написав:Хтось пробував платити Візою Альфи на Алі? Не Хамоном.


кредиткой, все на ура

VISA? Який BIN?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 16:53

  Игорь Алексеевич написав:
  копейка написав:По большому счету не только с банком, банками.
С банками надо работать. СПД без них не как. Да и физикикам они нужны для оплаты услуг и для кредиток не плохо с них выкачивать монеты. Но надо постоянно их менять и не быть преданным только одному... :P

У каждого свой опыт и временной и качественный.
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 17:59

Re: Альфа-Банк

Альфа під приватизацію?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 19:29

  Investor_K написав:Альфа під приватизацію?


....под фгвфо...
abc111
 
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Подякував: 80 раз.
Подякували: 281 раз.
 
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