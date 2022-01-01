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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 467468469470

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Альфа-Банк 3.8 5 40
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
12
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 16:29

  Кочевник написав:Хтось пробував платити Візою Альфи на Алі? Не Хамоном.


кредиткой, все на ура
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 16:32

  cohan написав:
  Кочевник написав:Хтось пробував платити Візою Альфи на Алі? Не Хамоном.


кредиткой, все на ура

VISA? Який BIN?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 16:53

  Игорь Алексеевич написав:
  копейка написав:По большому счету не только с банком, банками.
С банками надо работать. СПД без них не как. Да и физикикам они нужны для оплаты услуг и для кредиток не плохо с них выкачивать монеты. Но надо постоянно их менять и не быть преданным только одному... :P

У каждого свой опыт и временной и качественный.
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 17:59

Re: Альфа-Банк

Альфа під приватизацію?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 19:29

  Investor_K написав:Альфа під приватизацію?


....под фгвфо...
abc111
 
Повідомлень: 2492
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 20:09

  Investor_K написав:Альфа під приватизацію?

По вашому слова приватизація і націоналізація синоніми?
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 20:16

  Amethyst написав:
  ihorsic написав:Альфа виявилась клієнтоорієнтована 100 грн мені повернули... 😃😃😃

Ну на 1й раз они прощают
Больше так не делайте

здається, десь писали, що розрахунок налаштован так, що спочатку перевірка боргу на комісію, а потім вже списання відсотків - бо інакше, всі, кто має платні борги автоматично будуть платити 100 грн - може тому й повернули

але без підтверджень, тому 100% гарантію давати не буду...
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 20:18

  Amethyst написав:
  Doda написав:Від 01.09. щоб не влетіти на 100 грн, треба гасити кожного місяця до своєї РД, тобто грейс до 30 днів ?

Ага. Касіво Алка всіх облапошила :)

ви би вже так не казали.
рік холявного хамону та скільки там часу безкоштовних розстрочек - вже всі забули?
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 21:13

Re: Альфа-Банк

  IDAN написав:Пару годин тому не зміг поповнити Хамелеон у терміналах sity 24 та easy pay. Видавало помилку.
В обед было аналогично, хоть Visa, хоть mastercard -- ошибка и всё.
Howl
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