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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 вер, 2022 16:29
Кочевник написав:
Хтось пробував платити Візою Альфи на Алі? Не Хамоном.
кредиткой, все на ура
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cohan
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 16:32
cohan написав: Кочевник написав:
Хтось пробував платити Візою Альфи на Алі? Не Хамоном.
кредиткой, все на ура
VISA? Який BIN?
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 17:59
Альфа під приватизацію?
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Investor_K
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 19:29
Investor_K написав:
Альфа під приватизацію?
....под фгвфо...
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 20:09
Investor_K написав:
Альфа під приватизацію?
По вашому слова приватизація і націоналізація синоніми?
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 20:16
Amethyst написав: ihorsic написав:
Альфа виявилась клієнтоорієнтована 100 грн мені повернули... 😃😃😃
Ну на 1й раз они прощают
Больше так не делайте
здається, десь писали, що розрахунок налаштован так, що спочатку перевірка боргу на комісію, а потім вже списання відсотків - бо інакше, всі, кто має платні борги автоматично будуть платити 100 грн - може тому й повернули
але без підтверджень, тому 100% гарантію давати не буду...
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Shaman
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 20:18
Amethyst написав: Doda написав:
Від 01.09. щоб не влетіти на 100 грн, треба гасити кожного місяця до своєї РД, тобто грейс до 30 днів ?
Ага. Касіво Алка всіх облапошила
ви би вже так не казали.
рік холявного хамону та скільки там часу безкоштовних розстрочек - вже всі забули?
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Shaman
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 21:13
IDAN написав:
Пару годин тому не зміг поповнити Хамелеон у терміналах sity 24 та easy pay. Видавало помилку.
В обед было аналогично, хоть Visa, хоть mastercard -- ошибка и всё.
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Howl
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