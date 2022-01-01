Ukrainian написав:Хтось ризикнув відкрити пятирічний вклад в валюті ?
Відкрив ще перед самою війною і на чималу суму А банці все гірше:
В серпні відтік коштів фізичних осіб з "Альфа Банку Україна" становив понад 750 млн гривент. В липні цей показник був 550 млн гривень. Якщо в липні чистий збиток "Альфа Банку" становив 1,17 млрд грн, то в серпні він збільшився ще на 1,36 млрд грн. З таким показником "Альфа Банк" виходить на 1 місце серед найбільш збиткових банків України. https://www.rbc.ua/rus/news/serpni-vidt ... 63156.html
Дали би Міськові лярд, щоб туди запакував. Або націоналізували як приват.
ця фраза по 10 ярдів фізіків вже не вперше звучить, хоча за цифрами НБУ я цього не бачу.
треба ще баланс передивитись, а гадаю, що сума зі стелі.
а збитки - це в Альфі рівень проблемних кредитів визнали на рівні 40% по фізікам - кредитні канікули закінчились
Amethyst написав:Ну не знаю, хтось користувався розстрочками, хтось свинячив з кешбеком, хтось грейсовав, хтось рефералів.... а зараз всі-всі платять по соточкє за тіііпа безкоштовний грейс
Ось ось. А хтось по акції скинув карти з профітом. Не всі мали таку можливість. Платила ОМП весь час і не перестану вважати, що абонка за 20+ грн. боргу це просто відчайдушне жлобство до клієнтів, які підтримували банк. Тепер оптимізую вже свої витрати на Алку і відповідно свій час.