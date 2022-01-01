RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 468469470471

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 40
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
12
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 21:18

  Shaman написав:
  Amethyst написав:
  Doda написав:Від 01.09. щоб не влетіти на 100 грн, треба гасити кожного місяця до своєї РД, тобто грейс до 30 днів ?

Ага. Касіво Алка всіх облапошила :)

ви би вже так не казали.
рік холявного хамону та скільки там часу безкоштовних розстрочек - вже всі забули?

Ну не знаю, хтось користувався розстрочками, хтось свинячив з кешбеком, хтось грейсовав, хтось рефералів.... а зараз всі-всі платять по соточкє за тіііпа безкоштовний грейс
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3144
З нами з: 05.05.21
Подякував: 197 раз.
Подякували: 582 раз.
 
Профіль
1
7
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 21:19

  Ой+ написав:
  Ukrainian написав:Хтось ризикнув відкрити пятирічний вклад в валюті ?

Відкрив ще перед самою війною і на чималу суму :?
А банці все гірше:
В серпні відтік коштів фізичних осіб з "Альфа Банку Україна" становив понад 750 млн гривент. В липні цей показник був 550 млн гривень.
Якщо в липні чистий збиток "Альфа Банку" становив 1,17 млрд грн, то в серпні він збільшився ще на 1,36 млрд грн. З таким показником "Альфа Банк" виходить на 1 місце серед найбільш збиткових банків України. https://www.rbc.ua/rus/news/serpni-vidt ... 63156.html

Дали би Міськові лярд, щоб туди запакував. Або націоналізували як приват.

ця фраза по 10 ярдів фізіків вже не вперше звучить, хоча за цифрами НБУ я цього не бачу.

треба ще баланс передивитись, а гадаю, що сума зі стелі.

а збитки - це в Альфі рівень проблемних кредитів визнали на рівні 40% по фізікам - кредитні канікули закінчились :)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2421
З нами з: 29.09.19
Подякував: 361 раз.
Подякували: 741 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 21:19

Re: Альфа-Банк

Ніяких. Обліжки і так належать кабміну, він і розрахується
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3144
З нами з: 05.05.21
Подякував: 197 раз.
Подякували: 582 раз.
 
Профіль
1
7
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 21:22

  Tessa написав:Подскажите, пожалуйста, а какие возможны сценарии с ОВГЗ(гривневые и валютные) в случае национализации/приватизации/ФГВФЛ?

Ви визначитесь, напишете заяву i переведете облiк ваших облiгацiй у iншу установу, яка на той час матиме право працювати з ОДВП.
Alien
 
Повідомлень: 738
З нами з: 12.01.20
Подякував: 31 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 21:23

  Shaman написав:а збитки - це в Альфі рівень проблемних кредитів визнали на рівні 40% по фізікам - кредитні канікули закінчились

в привєтбанку 60+ і нічо, живе :)
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1032
З нами з: 04.03.15
Подякував: 206 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 21:42

  root написав:
  Shaman написав:а збитки - це в Альфі рівень проблемних кредитів визнали на рівні 40% по фізікам - кредитні канікули закінчились

в привєтбанку 60+ і нічо, живе :)

70% рівень проблемних кредитів. але в цілому
юрики - 85% (всі знаємо, хто це)
фізики - лише 25%
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2421
З нами з: 29.09.19
Подякував: 361 раз.
Подякували: 741 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 21:44

  Amethyst написав:Ну не знаю, хтось користувався розстрочками, хтось свинячив з кешбеком, хтось грейсовав, хтось рефералів.... а зараз всі-всі платять по соточкє за тіііпа безкоштовний грейс

Ось ось. А хтось по акції скинув карти з профітом. Не всі мали таку можливість.
Платила ОМП весь час і не перестану вважати, що абонка за 20+ грн. боргу це просто відчайдушне жлобство до клієнтів, які підтримували банк.
Тепер оптимізую вже свої витрати на Алку і відповідно свій час.
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 506
З нами з: 31.07.19
Подякував: 331 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 21:50

Re: Альфа-Банк

  Amethyst написав:а зараз всі-всі платять по соточкє за тіііпа безкоштовний грейс
и платину,но можно и не платить :D
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7056
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1444 раз.
Подякували: 1391 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 22:01

  Мизантрóп написав:
  Amethyst написав:а зараз всі-всі платять по соточкє за тіііпа безкоштовний грейс
и платину,но можно и не платить :D
Ну даа. У меня было 5 кредиток на экк, шо мог погасил, поперекидывал лимиты. Но рассрочки досрочно гасить рука не поднялась. Одолжил вот три соточки для оплаты грейса в сентябре )
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3144
З нами з: 05.05.21
Подякував: 197 раз.
Подякували: 582 раз.
 
Профіль
1
7
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 22:13

  копейка написав:Платила ОМП весь час і не перестану вважати, що абонка за 20+ грн. боргу це просто відчайдушне жлобство до клієнтів, які підтримували банк.

Как-то недостаточно пронзительно. Лучше примерно так:
Я нуждой вас выхаживала,
Я слезой вас выпаивала,
Тёмную ночь недосыпала,
Сладок кус недоедала!
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2358
З нами з: 23.03.18
Подякував: 10 раз.
Подякували: 225 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 468469470471
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ivavictory2107, kotyk222, VetalUA і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Агропросперіс Банк 1, 2, 3, 4, 5
lubopytnaya » Сер 02 лют, 2022 13:06
42 21425
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 вер, 2022 20:29
Marica
Райффайзен Банк 1 ... 46, 47, 48
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
474 476089
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 вер, 2022 16:34
Computer
А-Банк 1 ... 50, 51, 52
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
510 522141
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 вер, 2022 15:41
Shummi

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4710)
23.09.2022 23:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.