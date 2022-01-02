ликвидация/национализация банка пофиг - это же у вас облигации, эмитированные Минфином, а не самой Альфой ... в вашем случае проблемы могут быть только в случае банкротства Минфина.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 вер, 2022 23:57
ликвидация/национализация банка пофиг - это же у вас облигации, эмитированные Минфином, а не самой Альфой ... в вашем случае проблемы могут быть только в случае банкротства Минфина.
Додано: П'ят 23 вер, 2022 23:57
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