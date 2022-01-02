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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 вер, 2022 23:57
Tessa написав:
Подскажите, пожалуйста, а какие возможны сценарии с ОВГЗ(гривневые и валютные) в случае национализации/приватизации/ФГВФЛ?
ликвидация/национализация банка пофиг - это же у вас облигации, эмитированные Минфином, а не самой Альфой ... в вашем случае проблемы могут быть только в случае банкротства Минфина.
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 23:57
Tessa написав:
Подскажите, пожалуйста, а какие возможны сценарии с ОВГЗ(гривневые и валютные) в случае национализации/приватизации/ФГВФЛ?
Якщо націоналізація - то нічого не зміниться. буде, як з приватом.
Хоча напевно комсу прикрутять на кожен чих з ОВДП, як і в приХваті
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Додано: Суб 24 вер, 2022 00:34
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Додано: Суб 24 вер, 2022 06:28
Альфа-Банк Україна пропонує докапіталізацію на $1 млрд у вигляді "вічного суборду" - голова наглядової радиhttps://interfax.com.ua/news/economic/860803.html
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Marica
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