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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 469470471472

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 40
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
12
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 23:57

  Tessa написав:Подскажите, пожалуйста, а какие возможны сценарии с ОВГЗ(гривневые и валютные) в случае национализации/приватизации/ФГВФЛ?


ликвидация/национализация банка пофиг - это же у вас облигации, эмитированные Минфином, а не самой Альфой ... в вашем случае проблемы могут быть только в случае банкротства Минфина.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 23:57

  Tessa написав:Подскажите, пожалуйста, а какие возможны сценарии с ОВГЗ(гривневые и валютные) в случае национализации/приватизации/ФГВФЛ?

Якщо націоналізація - то нічого не зміниться. буде, як з приватом.
Хоча напевно комсу прикрутять на кожен чих з ОВДП, як і в приХваті :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 06:28

Альфа-Банк Україна пропонує докапіталізацію на $1 млрд у вигляді "вічного суборду" - голова наглядової ради
https://interfax.com.ua/news/economic/860803.html
Харьков
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